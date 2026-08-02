Xem trước Foton eView Connect sắp bán tại Việt Nam: Xe van điện mạnh gần 170 mã lực, sạc đầy đi 270 km, trang bị cần số như Mercedes

Mới đây, mẫu xe Foton eView Connect đã bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Dòng xe van điện này góp mặt trong một sự kiện do hãng tổ chức ở khu vực TP.HCM. Tại sự kiện, đại diện Foton Việt Nam cho biết sẽ sớm mang eView Connect về phân phối. Tuy nhiên, thời gian ra mắt chính xác của xe hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Mẫu xe van điện Foton eView Connect tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc

Foton eView Connect có gì hấp dẫn?

Về kích thước tổng thể, Foton eView Connect sở hữu số đô 4.895 x 1.810 mm x 1.960 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 3.100 mm. Nếu so sánh trực tiếp, kích thước tổng thể của Foton eView Connect vượt trội hơn mẫu van điện Kim Long GK48EV. Mẫu xe của thương hiệu Việt có kích thước 4.860 x 1.750 x 1.990 mm (dài x rộng x cao).

Trang bị ngoại thất của Foton eView Connect. Ảnh: Vĩnh Phúc

Phía bên ngoài, ngoại thất xe mang hình dáng vuông vức thực dụng, phần đầu xe ngắn để tối ưu không gian phía sau. Xe trang bị sẵn đèn chiếu sáng chính dạng LED với gương cầu hỗ trợ. "Dàn chân" dùng bộ mâm kích thước 16 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp 195/75. Ngoài ra, hệ thống phanh đĩa được hãng tích hợp cho cả bánh trước và sau.

Tiến vào bên trong, khoang lái của chiếc Foton eView Connect được thiết kế với 3 ghế ngồi. Toàn bộ ghế đều sử dụng chất liệu nỉ cơ bản. Hãng cung cấp thêm tùy chọn trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch. Đáng chú ý, cần số điện tử của chiếc xe tải van này được đặt ngay khu vực sau vô lăng. Chi tiết thiết kế này đang dần trở thành một xu hướng thiết kế mới.

Phía sau vách ngăn khoang lái là khu vực chứa hàng. Cụ thể, khoang chứa hàng có kích thước tổng thể 2.800 x 1.760 x 1.450 mm (dài x rộng x cao). Theo hãng công bố, xe có khối lượng chuyên chở đạt mức hơn 1 tấn.

Trang bị bên trong khoang lái. Ảnh: Vĩnh Phúc

Hiệu năng và trang bị an toàn trên xe van điện Foton

Về hiệu suất vận hành, Foton eView Connect dùng động cơ điện công suất 125 kW (khoảng 167 mã lực), mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Nguồn cung cấp năng lượng là bộ pin LFP, dung lượng 50,23 kW.

Chiếc van điện này có khả năng hoạt động quãng đường tối đa 270 km mỗi lần sạc. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh 100 kW. Bộ pin có thể sạc từ mức 20% đến 80% trong vòng 25 phút.

Mặc dù là dòng xe tải van, công nghệ an toàn trên chiếc Foton này lại được trang bị khá dày đặc. Danh sách trang bị cơ bản bao gồm hệ thống phanh ABS/EBD, hệ thống cân bằng điện tử, ga tự động, hỗ trợ đổ đèo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe có sẵn đèn pha tự động, cảm biến kết hợp camera lùi phía sau. Cuối cùng, bên trong cabin của xe được lắp 2 túi khí.

Khoang chở hàng của Foton eView Connect. Ảnh: Vĩnh Phúc

Khi chính thức được bán ra tại Việt Nam, chiếc Foton eView Connect sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với dòng xe tải van điện Kim Long GK48EV. Hiện tại, mẫu xe van Kim Long GK48EV đang được phân phối với mức giá bán khoảng 490 triệu đồng.

Ngoài Kim Long GK48EV, thị trường xe van điện trong nước hiện nay còn có dòng xe VinFast EC Van. Tuy nhiên, mẫu xe van điện mang thương hiệu VinFast này sở hữu kích thước tổng thể nhỏ gọn hơn khá nhiều. Đồng thời, mức giá bán của mẫu VinFast EC Van cũng dễ tiếp cận hơn, chỉ ở mức 268 triệu đồng. Sự xuất hiện của mẫu xe điện Foton chắc chắn sẽ mang đến thêm lựa chọn mới cho khách hàng Việt Nam.