Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành gần 39 triệu cổ phiếu trả cổ tức

15-08-2025 - 13:30 PM | Thị trường chứng khoán

Đến ngày 8/8, Xếp dỡ Hải An đã phân phối 38,96 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 14.293 cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ 1.688,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, đến ngày 8/8, Xếp dỡ Hải An đã phân phối 38,96 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 14.293 cổ đông. Còn 1.531 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 9/2025.

Kết thúc đợt phát hành, Xếp dỡ Hải An nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên mức 168,86 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 1.688,6 tỷ đồng.

Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành gần 39 triệu cổ phiếu trả cổ tức- Ảnh 1.

Bên cạnh việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, HAH còn chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến 28/8/2025.

Với gần 129,9 triệu cổ phiếu HAH đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 129,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Xếp dỡ Hải An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra ngày 26/6/2025.

Xếp dỡ Hải An trả cổ tức trong bối cảnh vừa báo lãi kỷ lục trong quý II/2025 với 414 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.274,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 567 tỷ đồng, tăng đến 127%, nhờ đóng góp lớn hơn của mảng khai thác tàu.

Lũy kế nửa năm, hãng tàu biển này đạt doanh thu 2.444 tỷ đồng và lãi sau thuế hợp nhất 688 tỷ đồng.

Năm 2025, Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt lần lượt 4.556 tỷ đồng và 865 tỷ đồng, tăng hơn 13% và 33% so với thực hiện năm 2024. Như vậy, công ty đã thực hiện lần lượt 54% và 80% chỉ tiêu được cổ đông giao phó.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai mã FPT và HCM bất ngờ lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

Hai mã FPT và HCM bất ngờ lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới Nổi bật

Digiworld tham vọng tăng trưởng kép 15-25%/năm, sắp “lấn sân” sang một ngành hàng mới trong lĩnh vực xe

Digiworld tham vọng tăng trưởng kép 15-25%/năm, sắp “lấn sân” sang một ngành hàng mới trong lĩnh vực xe

13:30 , 15/08/2025
Tổng Giám đốc Đặng Thành Duy chi hàng tỷ đồng trở thành cổ đông lớn tại Vinasun

Tổng Giám đốc Đặng Thành Duy chi hàng tỷ đồng trở thành cổ đông lớn tại Vinasun

13:08 , 15/08/2025
FPT công bố kết quả kinh doanh sau khi điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng 2025

FPT công bố kết quả kinh doanh sau khi điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng 2025

11:10 , 15/08/2025
Chứng khoán tăng phi mã, đầu tư thế nào để không "đu đỉnh"?

Chứng khoán tăng phi mã, đầu tư thế nào để không "đu đỉnh"?

11:03 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên