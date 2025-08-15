Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành gần 39 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.



Theo đó, đến ngày 8/8, Xếp dỡ Hải An đã phân phối 38,96 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 14.293 cổ đông. Còn 1.531 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 9/2025.

Kết thúc đợt phát hành, Xếp dỡ Hải An nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên mức 168,86 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 1.688,6 tỷ đồng.

Bên cạnh việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, HAH còn chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến 28/8/2025.

Với gần 129,9 triệu cổ phiếu HAH đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 129,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Xếp dỡ Hải An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra ngày 26/6/2025.

Xếp dỡ Hải An trả cổ tức trong bối cảnh vừa báo lãi kỷ lục trong quý II/2025 với 414 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.274,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 567 tỷ đồng, tăng đến 127%, nhờ đóng góp lớn hơn của mảng khai thác tàu.

Lũy kế nửa năm, hãng tàu biển này đạt doanh thu 2.444 tỷ đồng và lãi sau thuế hợp nhất 688 tỷ đồng.

Năm 2025, Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt lần lượt 4.556 tỷ đồng và 865 tỷ đồng, tăng hơn 13% và 33% so với thực hiện năm 2024. Như vậy, công ty đã thực hiện lần lượt 54% và 80% chỉ tiêu được cổ đông giao phó.



