Xếp dỡ Hải An sắp phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu ESOP

04-10-2025 - 09:28 AM

Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn tới 81% so với thị giá cổ phiếu HAH.

Mới đây, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương đương tỷ lệ 1,48% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 25 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Xếp dỡ Hải An sắp phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu ESOP- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10/2025, cổ phiếu HAH đóng cửa ở mức 54.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, mức giá chào bán cổ phiếu ESOP thấp hơn tới 81% so với thị giá cổ phiếu HAH.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 và ngay sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu.

Xếp dỡ Hải An cũng công bố danh sách 610 cán bộ nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP trong đợt này. Trong đó, ông Vũ Thanh Hải- Chủ tịch Hội đồng quản trị dự kiến được phân phối nhiều nhất với 80.000 cổ phiếu; tiếp đến là ông Vũ Ngọc Sơn- Cố vấn cấp cao dự mua 64.000 cổ phiếu,...

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2025, Xếp dỡ Hải An đã hoàn tất phân phối 38,96 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 14.293 cổ đông. Còn 1.531 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 9/2025.

Kết thúc đợt phát hành, Xếp dỡ Hải An nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên mức 168,86 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 1.688,6 tỷ đồng.

Bên cạnh việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, HAH còn chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán 28/8/2025.

Với gần 129,9 triệu cổ phiếu HAH đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 129,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Xếp dỡ Hải An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra ngày 26/6/2025.

