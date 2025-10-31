Xổ số miền Nam: Người phụ nữ ở Cà Mau trúng 3 tờ độc đắc vé số An Giang
Kết quả xổ số miền Nam cho thấy giải đặc biệt vé số An Giang trúng tại Cà Mau, còn giải đặc biệt vé số Bình Thuận và Tây Ninh đều “nổ” tại Tây Ninh
Chiều 31-10, anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 227911) 3 tờ vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 30-10. "Khách hàng may mắn trúng đặc biệt là phụ nữ" – anh Tuyên xác nhận.
Cùng ngày, thông tin từ đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây cũng nhận đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 222305) 5 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 30-10.
Trong khi đó, đại lý vé số Thanh ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh thông tin vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng an ủi 33 tờ vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 30-10.
Kỳ vé này, giải đặc biệt (dãy số 045224) của vé số Tây Ninh được xác định "nổ" tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.
