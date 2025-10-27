Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế

27-10-2025 - 13:39 PM | Xã hội

Trưa 27-10, nước lũ trên các sông TP Huế đã lên cao, ngập lụt bủa vây. Dự báo đỉnh lũ sông Bồ, sông Truồi sẽ vượt lũ lịch sử, sông Hương ở mức rất cao.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 1.

Mực nước sông Hương lúc 12 giờ 30 phút đã đạt 4,26 m, vượt báo động 3 là 0,68 m; dự báo sẽ vượt báo động 3, cao hơn đỉnh lũ năm 2023 khoảng 0,4 m.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 2.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 3.

Khu vực phường Vỹ Dạ.

Nhiều xe máy tại chung cư Vicoland, phường Vỹ Dạ bị nước lũ nhấn chìm.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 4.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 5.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 6.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 7.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 8.

Khung cảnh ngập lụt khắp nơi ở Huế.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 9.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 10.

Thuỷ điện Bình Điền, Hương Điền và hồ chứa tả Trạch đang xả về hạ du với lưu lượng hơn 11.000 m3/s.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 11.

Cảnh ngập lụt đường Đống Đa, trung tâm TP Huế.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 12.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 13.

Khu vực sân trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu, hạ nguồn sông Bồ.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 14.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 15.

Lực lượng công an triển khai công tác ứng phó ngập lụt.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 16.

Đưa một cụ bà di tản.


Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 17.

Công an phường Phú Xuân giúp một gia quyến ở đường Trần Quốc Toản đưa quan tài người quá cố lên cao, tránh ngập lụt. Ảnh: Công an cung cấp.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 18.

Công an phường Phú Xuân đến hỗ trợ một gia đình tang quyến bị ngập lụt.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 19.

Một đám tang khác ở đường Chi Lăng (phường Phú Xuân) cũng được công an hỗ trợ gia quyến đưa quan tài lên cao tránh lụt. Ảnh: Công an cung cấp.

Xót xa cảnh xe máy bị nhấn chìm trong nước lũ ở Huế- Ảnh 20.

Khuôn viên trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu ở hạ nguồn sông Bồ, nước lũ đang dâng cao.

Theo Quang Nhật

Người lao động

