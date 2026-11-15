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XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15 tháng 11

| | Xã hội

XSKG 15/11, xổ số Kiên Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang quay thưởng lúc 16h10 Chủ Nhật hàng tuần, trực tiếp kết quả XSMN trên vtcnews.vn.

XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h10. Kết quả XSKG 15/11/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15 tháng 11 - Ảnh 1.

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- XSKG 8/11/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 8/11/2026 có dãy số giải đặc biệt là 296857 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15 tháng 11 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 8/11/2026

- XSKG 1/11/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 1/11/2026 có dãy số giải đặc biệt là 426477 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15 tháng 11 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 1/11/2026

- XSKG 25/10/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 25/10/2026 có dãy số giải đặc biệt là 729510 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15 tháng 11 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 25/10/2026

- XSKG 18/10/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 18/10/2026 có dãy số giải đặc biệt là 316954 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15 tháng 11 - Ảnh 5.

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 18/10/2026

- XSKG 11/10/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 11/10/2026 có dãy số giải đặc biệt là 667748 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15 tháng 11 - Ảnh 6.

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 11/10/2026

- XSKG 4/10/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 4/10/2026 có dãy số giải đặc biệt là 062977 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 15/11 - Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15 tháng 11 - Ảnh 7.

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 4/10/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam cụ thể như sau:

- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Sóc Trăng , Đồng Nai và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay 15/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Hoàng Lan/VTC News

VTC News

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