Xu hướng an cư của giới tinh anh: Ưu tiên những biểu tượng sống

Những "tọa độ biểu tượng" của giới tinh hoa toàn cầu

Tại New York, Upper East Side và dải Central Park South từ lâu đã vượt khỏi khái niệm một khu dân cư cao cấp thông thường để trở thành những "địa chỉ định danh" của giới tài chính, các chủ tập đoàn và những gia đình danh giá. Những căn hộ hướng công viên không chỉ hiếm về vị trí, mà còn được xem như biểu trưng của một phong cách sống thượng lưu bền vững - nơi giá trị được tích lũy và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Ở London, Mayfair và Knightsbridge tiếp tục khẳng định vị thế là lựa chọn an cư của giới quý tộc, doanh nhân toàn cầu và các family office lâu đời. Chính sự cộng hưởng giữa di sản kiến trúc hàng trăm năm, mức độ riêng tư cao và hệ sinh thái dịch vụ thượng lưu đã giúp những khu vực này giữ vững vai trò "biểu tượng an cư", ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Trong khi đó, Monaco và Singapore, với các khu vực như Marina Bay hay Orchard Road, lại đại diện cho một lát cắt mới trong xu hướng an cư của giới siêu giàu toàn cầu: đề cao an toàn, riêng tư, chuẩn sống quốc tế và khả năng bảo toàn tài sản dài hạn. Tại những "địa chỉ" này, mỗi căn hộ được nhìn nhận như một tài sản biểu tượng - nơi hội tụ cả giá trị sống và giá trị đầu tư - hơn là một chốn ở thông thường.

Khi xu hướng biểu tượng sống hiện diện tại Việt Nam

Tại Việt Nam, cùng với sự hình thành nhanh chóng của tầng lớp trung lưu cao cấp và giới tinh anh mới, tư duy an cư cũng đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Người giàu Việt Nam ngày nay không còn lựa chọn nhà ở dựa trên diện tích hay giá trị ngắn hạn, mà đặt nặng yếu tố biểu tượng, vị thế và môi trường sống đồng đẳng.

Tại TP.HCM, khu vực Thảo Điền - Thủ Thiêm được xem là "Upper East Side" mới, nơi tập trung cộng đồng doanh nhân, chuyên gia quốc tế và giới đầu tư lớn.

Ở Hà Nội, khu vực Hồ Tây, Ba Đình hay một số trục trung tâm mới được giới tinh anh lựa chọn nhờ sự giao thoa giữa di sản, không gian sống xanh và khả năng kết nối chiến lược.

Đáng chú ý, tại các địa phương vệ tinh giàu tiềm năng như Bắc Ninh, xu hướng này cũng bắt đầu hình thành rõ nét. Khi tỉnh thành chuyển mình thành trung tâm hành chính - công nghiệp - dịch vụ mới, giới tinh anh địa phương và chuyên gia cấp cao có xu hướng tìm kiếm những dự án mang tính biểu tượng, nơi vừa thể hiện vị thế, vừa đón đầu giá trị gia tăng dài hạn. Sự xuất hiện của các khu căn hộ cao cấp gắn với chuẩn dịch vụ quốc tế, quy hoạch bài bản đang cho thấy một chương mới trong tư duy an cư tại các đô thị đang lên.

Trong bối cảnh đó, bất động sản cao cấp không còn là cuộc đua về giá hay tiện ích rời rạc, mà là hành trình kiến tạo biểu tượng sống. Và với giới tinh anh, an cư tại một biểu tượng không chỉ là lựa chọn hôm nay, mà còn là cách họ khẳng định vị thế trong dài hạn.

Royal Mansion: Nơi hội tụ các chuẩn mực vượt thời gian

Sở hữu quỹ đất kim cương tại trung tâm sầm uất, nằm ngay giao lộ thịnh vượng ngã 6 trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh, Royal Mansion được ví như "trái tim" mới của xứ Kinh Bắc. Tại vị trí này, gần như mọi điểm đến của cộng đồng tinh anh, từ tài chính, thương mại, giao thương đến giáo dục, y tế hay thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực đều được rút ngắn nhờ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối trực diện.

Với quyết định mang đến thị trường một sản phẩm mang tính biểu tượng mới của châu Á, chủ đầu tư TUTA đã đồng hành cùng những đơn vị quy hoạch, tư vấn thiết kế thuộc Top đầu thế giới để dự án Royal Mansion có thể đem đến niềm tự hào bất tận cho cộng đồng cư dân tương lai. Từ bố cục kiến trúc, ánh sáng đến chất liệu, nội thất đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm mang hơi thở thiên nhiên ngập tràn trong từng góc nhỏ.

Toàn bộ dự án sử dụng hệ kính Low E 3 lớp với khả năng cách âm, cách nhiệt vượt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, được áp dụng cho những công trình tầm cỡ quốc tế như Tổ hợp Shilla Tây Hồ Tây của tập đoàn Sam Sung, Grand Marina…, hay hệ thống ánh sáng được đầu tư đặc biệt với độ hoàn màu CRI>95, an ninh bảo mật 3 lớp đảm bảo sự riêng tư đặc biệt cho các chủ nhân.

Lõi tiện ích tại khu đô thị Royal Mansion (ảnh phối cảnh của Chủ đầu tư)

Với mong muốn đem đến những trải nghiệm khác biệt và xứng tầm đẳng cấp, chủ đầu tư hợp tác cùng thương hiệu toàn cầu Marriott để đưa toàn bộ dự án chạm đến đẳng cấp 6 sao với hệ sinh thái hơn 50 tiện ích đặc quyền theo chuẩn nghỉ dưỡng, đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu vui chơi - giải trí - chăm sóc sức khỏe cho mọi thế hệ.

Giữa trung tâm sầm uất, Royal Mansion như viên kim cương hội tụ đầy đủ những giá trị hoàn hảo của một không gian lý tưởng. Đó không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi để tận hưởng và tôn vinh những giá trị văn hóa, thẩm mỹ vượt thời gian, tạo nên dấu ấn độc bản của giới tinh anh trên thị trường bất động sản cao cấp.