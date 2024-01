Xu hướng an ninh mạng cần theo dõi vào năm 2024

Khi chúng ta bắt đầu bước vào năm 2024, lĩnh vực an ninh mạng đang đứng trước bờ vực của những thay đổi mang tính chuyển đổi cao. Các mối đe dọa mạng không chỉ gia tăng về tần suất, mà còn trở nên phức tạp hơn, tinh vi thách thức luôn cả các mô hình an ninh mạng truyền thống. Trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng này, việc hiểu các xu hướng an ninh mạng sắp tới là vấn đề tầm nhìn xa và cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng.

Với năm 2024 sắp đến, các tổ chức phải đảm bảo rằng, họ chuẩn bị tốt cho các mối đe dọa mạng mới. (Ảnh: Brookings)

Chia sẻ về câu chuyện này, Michelle Drolet (Giám đốc điều hành của Towerwall, một công ty an ninh mạng chuyên cung cấp các giải pháp an ninh mạng chuyên nghiệp), nhận định vào năm 2024, đối với lĩnh vực an ninh mạng, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà các công cụ AI tiên tiến và các chiến thuật kỹ thuật xã hội phức tạp đang thay đổi cuộc chơi của ngành. Để tránh các mối đe dọa mạng tiềm ẩn, các doanh nghiệp, chính phủ và cá nhân phải nắm bắt những xu hướng mới nổi này.

Sự trỗi dậy của AI an ninh mạng

Vào năm 2024, vai trò của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong an ninh mạng sẽ mở rộng sang các chức năng bao gồm phản hồi tự động và phân tích dự đoán. Nhờ đó, các chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp sử dụng AI để dự đoán các mối đe dọa mạng trong tương lai, bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và xu hướng internet hiện tại.

Việc tích hợp AI vào các ứng dụng an ninh mạng có thể cải thiện khả năng phát hiện mối đe dọa và ứng phó sự cố kịp thời. Chẳng hạn, AI có thể giúp xác định những điểm bất thường hoặc sai lệch, thông qua đó nó có thể chỉ ra các mối đe dọa bảo mật an ninh mạng tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, khi các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi hơn, khả năng phân tích các tập dữ liệu khổng lồ và xác định các mẫu của AI sẽ đóng vai trò then chốt. Vì AI đã trở thành một phần chính trong bộ công cụ của tội phạm mạng lạm dụng, nên tất nhiên AI được kỳ vọng cũng sẽ trở thành trụ cột chính trong các giải pháp an ninh mạng.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể chứng kiến sự xuất hiện của các chatbot bảo mật do AI điều khiển, chúng được lập trình để xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa mạng một cách độc lập, giúp ngành an ninh mạng trở nên chủ động hơn.

Những mối lo ngại

Với sự xuất hiện của các sự kiện như cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 và Thế vận hội Mùa hè 2024 sắp tới, các chủ thể, kẻ cơ hội có thể tăng cường các cuộc tấn công mạng của họ.

Năm 2021, Thế vận hội ở Nhật Bản phải đối mặt với 450 triệu cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của họ, con số này gấp 2,5 lần so với ở Thế vận hội Mùa hè 2012 tại London. Các chuyên gia cho rằng, những sự kiện lớn quan trọng như bầu cử Mỹ và Thế vận hội Mùa hè 2024 sẽ là những mục tiêu tấn công mạng có giá trị cao trong năm tới.

Giả mạo email, lừa đảo và thậm chí cả các trang web giả mạo được tạo ra để trông như thể chúng có liên quan đến những sự kiện này sẽ xuất hiện càng nhiều. Ngoài ra, các chiến dịch thông tin sai lệch sẽ tiếp tục được triển khai thông qua mạng xã hội.

Gia tăng các cuộc tấn công ransomware

Ransomware vẫn là mối đe dọa đáng gờm vào năm 2024, với các chiến thuật tấn công ngày càng phức tạp, các cuộc đàm phán từ hành vi tống tiền cũng sẽ quyết liệt hơn. Theo Cybersecurity Ventures, thiệt hại từ tội phạm mạng được dự đoán sẽ vượt quá 10.500 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2025, con số này cao hơn rất nhiều so với mức 3.000 tỷ USD vào năm 2015.

Sự leo thang đáng báo động này đòi hỏi các chiến lược dự phòng mạnh mẽ bao gồm đào tạo nhân viên, bảo hiểm an ninh mạng, chuyên môn đàm phán và kế hoạch ứng phó sự cố. Các công ty có thể thực hiện các nhiệm vụ như kiểm tra thâm nhập, xác thực tính toàn vẹn của mạng, xác định hoạt động trái phép và giám sát hành vi đáng ngờ.

Sự phức tạp ngày càng tăng của các mối đe dọa mạng nhấn mạnh xu hướng bảo mật của năm 2024, qua đó nêu bật sự cần thiết của các chiến lược giảm thiểu tiên tiến. Các tổ chức sẽ cần hiểu rõ những xu hướng này, đảm bảo thực thi phương pháp thực hành tốt nhất, cân nhắc hợp tác với chuyên gia an ninh mạng được thuê ngoài để điều hướng môi trường bảo mật, đảm bảo khả năng phòng thủ mạng mạnh mẽ, sẵn sàng cho một tương lai bền vững.