Xu hướng biệt thự wellness và sống bền vững của giới thượng lưu hiện đại

Wellness Living & Sustainable Living – Phong cách sống mới của thế giới

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, nhu cầu tìm về một không gian an cư xanh, yên bình, nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi cao cấp đang trở thành xu hướng toàn cầu của giới tinh hoa.

Theo báo cáo The Wealth Report Attitudes của Knight Frank, 80% các cá nhân siêu giàu toàn cầu đều ưu tiên đầu tư nhiều hơn về sức khỏe và phúc lợi cá nhân. Xu hướng này được phản ánh rõ thông qua City Wellbeing Index – thước đo hạnh phúc của cư dân với bốn yếu tố then chốt: cân bằng giữa công việc và cuộc sống, không gian sống xanh, chăm sóc sức khỏe, và an ninh cá nhân. Trong đó không gian sống xanh là yếu tố quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, báo cáo của Global Wellness Institute cho thấy, loại hình bất động sản wellness toàn cầu đã đạt quy mô hơn 438 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 8% mỗi năm trong giai đoạn 2024 – 2028.

Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một ngôi nhà sang trọng, giới thượng lưu ngày càng quan tâm đến lối sống bền vững (Sustainable living). Điều này được thể hiện rõ ở những yếu tố như: kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, tối ưu công năng, gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Một không gian sống bền vững không chỉ mang lại sự cân bằng trong hiện tại mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của gia chủ, gìn giữ giá trị cho thế hệ mai sau.

Các nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng, khi Wellness Living và Sustainable Living được tích hợp đồng bộ trong một dự án biệt thự cao cấp, giá trị mang lại sẽ vượt xa khái niệm "an cư" thông thường. Không gian sống lúc này sẽ trở thành một hệ sinh thái toàn diện – nơi gia chủ được tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng tinh thần và khẳng định vị thế thượng lưu.

TP.HCM – siêu đô thị sôi động với hơn 14 triệu cư dân – đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự lớn mạnh của tầng lớp thượng lưu. Sự phát triển này tạo ra nhu cầu lớn về những không gian sống đẳng cấp gắn liền với thiên nhiên, đồng thời làm nổi bật hơn bao giờ hết giá trị của một môi trường sống xanh, bền vững. Trong bối cảnh này, bất động sản nghỉ dưỡng đô thị (Urban wellness living) ngay trung tâm thành phố, đặc biệt là những sản phẩm biệt thự số lượng giới hạn đang trở thành định nghĩa mới về lối sống đẳng cấp và bền vững. Đây chính là xu hướng dẫn dắt thị trường, đồng thời định hình chuẩn mực sống cho giới tinh hoa tại các siêu đô thị toàn cầu.

The Villas Urban Green: Sống bền vững tại biệt thự chuẩn wellness

Đón đầu xu hướng, The Villas – bộ sưu tập biệt thự 6 căn giới hạn thuộc dự án Urban Green của Kusto Home chính thức ra mắt, như một tuyên ngôn sống độc bản - nơi giới thượng lưu tìm thấy sự an yên trong thiên nhiên xanh mát mà vẫn kết nối trọn vẹn với nhịp sống hiện đại của TP.HCM. Tiếp nối thành công từ Diamond Island (Đảo Kim Cương) – dự án biểu tượng của thành phố, Kusto Home tiếp tục khẳng định đẳng cấp phát triển bất động sản cao cấp và mang đến cho cư dân trải nghiệm sống khác biệt tại Urban Green nói chung và The Villas nói riêng.

Biệt thự The Villas với thiết kế riêng tư và hài hòa với thiên nhiên

The Villas gây ấn tượng với kiến trúc Modernist sang trọng, tinh tế và thân thiện với thiên nhiên. Các căn biệt thự đơn lập và song lập được thiết kế tối giản nhưng thanh thoát, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn ra mảng xanh nội khu. Với bố trí tách biệt và khoảng cách tối ưu, mỗi căn biệt thự vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa giữ trọn cảm giác ấm cúng cho cả gia đình.

Chuẩn sống wellness được thể hiện rõ nét tại The Villas với hệ sinh thái toàn diện từ tiện ích riêng tại từng biệt thự, cho tới 60 tiện ích nội khu đa dạng thuộc Urban Green. Ngay tại ngôi nhà của mình, gia chủ có thể tận hưởng hồ bơi biệt lập, sân vườn riêng, bãi đậu xe riêng, an ninh đa lớp 24/7. Bên cạnh đó, cách chỉ vài bước chân là hồ bơi Bio-Design nhập khẩu từ Ý, jacuzzi sang trọng, sauna kính hiện đại, phòng gym, khu yoga ngoài trời, đường dạo bộ, công viên trung tâm, khu vui chơi & giải trí cộng đồng, và khu phố thương mại sầm uất… Tất cả tạo nên trải nghiệm sống trọn vẹn, vừa an yên, thư thái, vừa năng động và tràn đầy năng lượng.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng của The Villas đem lại không gian sống wellness & bền vững cho chủ nhân

Nhờ tọa lạc ngay cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, thuộc phường Hiệp Bình Phước, chỉ cách Quốc lộ 13 khoảng 100m, cư dân The Villas sẽ dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố và các khu vực trọng điểm, đồng thời hưởng lợi từ hạ tầng tiện ích đang phát triển mạnh mẽ. Đây vừa là không gian nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày, vừa là tài sản đầu tư dài hạn với tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Sự đặc biệt của The Villas đến từ tính chất khan hiếm, với số lượng cực kì giới hạn chỉ 06 căn biệt thự – những tuyệt tác giữa đô thị sôi động. Đây là cơ hội để giới thượng lưu sở hữu một tổ ấm đáng mơ ước, qua đó khẳng định vị thế và trở thành một phần của xu hướng sống khỏe, sống xanh, sống bền vững.

