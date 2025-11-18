Xu hướng chuyển dịch thành trung tâm dữ liệu AI của các "trang trại đào tiền ảo"

Bitfarm, một trong những công ty khai thác Bitcoin lớn trên thị trường Bắc Mỹ, mới đây cho biết sẽ chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực dịch vụ trung tâm dữ liệu AI vào năm 2027. Dù không phải là tên tuổi đứng đầu ngành, doanh nghiệp này vẫn sở hữu quy mô đáng kể với 12 trung tâm dữ liệu chuyên phục vụ hoạt động đào Bitcoin.

Theo Decrypt, Bitfarm hiện nắm trong tay công suất điện năng 341 MW. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp công ty có thể triển khai hàng nghìn giá máy chủ Nvidia GB300 NVL72 trong thời gian tới. CEO Ben Gagnon nhấn mạnh rằng doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển hạ tầng HPC/AI với chuỗi cung ứng đã được đảm bảo, đồng thời cho biết Bitfarm có kế hoạch chuyển đổi toàn bộ cơ sở tại Washington sang mô hình GPU-as-a-service với hệ thống làm mát chất lỏng hiện đại. Lãnh đạo công ty tin rằng chỉ riêng cơ sở này, dù chiếm chưa đến 1% danh mục phát triển tổng thể, cũng có thể mang lại lợi nhuận ròng cao hơn toàn bộ những gì công ty từng thu được từ khai thác Bitcoin.

Báo cáo tài chính quý 3 cho thấy Bitfarm ghi nhận khoản lỗ ròng 46 triệu USD, tăng gần 91% so với cùng kỳ năm 2024. Dù Bitcoin đạt mức giá cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 10, biến động mạnh của đồng tiền này khiến công ty không thể dựa vào nó để trang trải chi phí vận hành. Bên cạnh đó, dòng máy đào T21 cũng không đạt kỳ vọng, dẫn tới việc Bitfarm giảm 14% dự báo hashrate trong nửa đầu năm 2025.

"Trang trại" đào Bitcoin khổng lồ của Bitfarm

Song song với kế hoạch chuyển đổi cơ sở tại Washington, Bitfarm cũng tái cấu trúc khoản vay 300 triệu USD của Macquarie để chuyển thành nguồn tài trợ cho trung tâm dữ liệu Panther Creek ở Pennsylvania, nơi có tiềm năng đạt công suất tối thiểu 350 MW. Dự án mới này sẽ bổ sung vào tổng pipeline năng lượng 1.3 GW của Bitfarm, mở ra khả năng đưa công ty trở thành một trong những đơn vị có quy mô lớn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI.

Hiện tại, Bitfarm đang sở hữu 341 MW công suất đã được kích hoạt, giúp doanh nghiệp tránh được bước đàm phán mở rộng điện năng như nhiều tập đoàn lớn khác. Đây là lợi thế đáng kể khi các hyperscaler như Microsoft đang gặp tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng để vận hành GPU, dẫn đến việc lượng lớn chip AI bị tồn kho vì không có đủ trung tâm dữ liệu để triển khai.

Dù vậy, chiến lược xoay trục sang AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự bùng nổ của lĩnh vực này khiến nhiều chuyên gia cảnh báo về nguy cơ hình thành bong bóng. Việc đầu tư hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD để chuyển đổi mô hình kinh doanh khiến Bitfarm có nguy cơ chịu thiệt hại nặng nề nếu thị trường AI suy thoái, kéo theo hệ lụy cho các tổ chức cho vay và nhiều doanh nghiệp liên quan, có thể gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ USD.