Xu hướng đầu tư BĐS ly tâm: Dòng vốn đổ về đô thị vệ tinh Khu Đông TP HCM

Đầu tư BĐS vệ tinh với xu hướng ly tâm

Trong bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản quý III/2025, theo báo cáo từ batdongsan.com.vn, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đã vươn lên vị trí top 3 về mức độ quan tâm trong danh sách các khu vực vùng ven TP HCM cũ. Đây không chỉ là con số thống kê, mà là minh chứng cho một xu hướng ly tâm rõ rệt – khi dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh, nơi hạ tầng đang được nâng cấp từng ngày.

Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ như một bản giao hưởng của giao thông hiện đại với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 4 TP HCM, tuyến metro số 1… Tất cả cùng hòa nhịp, kết nối nhanh chóng đến sân bay quốc tế Long Thành – tâm điểm giao thương quốc tế, dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay.

Cùng với đó, dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác tiềm năng địa phương, giảm tải Quốc lộ 51, đồng thời mở rộng cánh cửa giao thương qua cảng biển Cái Mép - Thị Vải. Cầu Phước An – cây cầu bắc qua sông Thị Vải cũng đang vượt tiến độ 6 tháng, hứa hẹn thông xe kỹ thuật cuối năm 2026, kết nối Phú Mỹ với Đồng Nai như một sợi chỉ đỏ nối liền hai vùng kinh tế trọng điểm.

Không dừng lại ở đó, đề xuất xây dựng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm mới đây đã được gửi tới UBND TP HCM, mở ra hành trình kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành và khu du lịch biển Hồ Tràm. Tuyến đường ven biển DT994 với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng cũng đang dần hoàn thiện, 6 làn xe đã đi vào sử dụng từ giữa năm 2025, mở rộng không gian phát triển cho du lịch, nghỉ dưỡng và logistics.

Cầu Phước An mở ra hành trình giao thương mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tất cả những mảnh ghép hạ tầng ấy đang tạo nên một bức tranh quy hoạch hoàn chỉnh, thu hút dòng vốn đầu tư và cư dân có nhu cầu sống – làm việc – nghỉ dưỡng tích hợp. Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng BĐS của batdongsan.com.vn, kỳ vọng tăng giá sau sáp nhập đang tạo ra tâm lý tích cực, đặc biệt tại các khu vực có quy hoạch rõ ràng và hạ tầng đồng bộ. Trong đó, nổi bật tại Vũng Tàu có thể kể đến Phường Phước Thắng (hợp nhất từ phường 11 và phường 12) nơi có hạ tầng phát triển nhanh chóng và hội tụ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để trở thành thỏi nam châm thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.

Không gian du lịch biển - nghỉ dưỡng quốc tế kết hợp khu đô thị hiện đại tại Phước Thắng trong tương lai. Nguồn: Nagecco

Cùng với đó, mục tiêu đô thị hóa của Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đến năm 2030 đạt 70 - 72% và Phước Thắng trở thành tâm điểm với hàng loạt dự án đô thị quan trọng. Theo thống kê, giá đất nền biệt thự và nhà liên kế tại Phước Thắng đã tăng từ 24 - 37% trong vòng 1 năm qua.

Theo một số chuyên gia, dòng vốn đầu tư bất động sản để ở và cho thuê đang dịch chuyển rõ rệt về các vùng vệ tinh như Phước Thắng. Khu vực này được quy hoạch bài bản với ba phân khu chức năng trọng điểm: khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, khu đô thị sinh thái Bắc Phước Thắng và phân khu Bắc Vũng Tàu. Đặc biệt, đây là "vùng trũng giá" với tỷ suất sinh lời thực tế hấp dẫn, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư tinh anh.

The Light City: Ánh sáng đầu tư giữa tâm điểm tăng giá Khu Đông

Giữa tâm điểm tăng giá Phước Thắng, The Light City hiện lên như một viên ngọc sáng giữa lòng đô thị mới. Không chỉ là một dự án bất động sản, The Light City là lời mời gọi dành cho những người biết nhìn xa trông rộng, những nhà đầu tư tinh tế, sẵn sàng nắm bắt cơ hội trước khi thị trường kịp định giá lại.

Những tổ ấm khang trang tại The Light City chờ đón chủ nhân tinh anh về sinh sống. Nguồn: Hodeco

Chính sách bán hàng tại The Light City không đơn thuần là ưu đãi, mà là sự thấu hiểu dòng tiền và tâm lý thị trường. Chiết khấu lên đến 6% cho khách hàng giao dịch sớm, tặng voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Fusion Suites, tất cả như một lời tri ân cho những tân chủ nhân biết tận hưởng cuộc sống. Đặc biệt, dự án sở hữu phương thức thanh toán linh hoạt lên đến 18 tháng, hỗ trợ tài chính từ ngân hàng Vietbank với gói vay tối đa 100% phương án sử dụng vốn, thời gian vay lên đến 380 tháng và ân hạn nợ gốc tới 36 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn thêm các gói vay từ Vietcombank, HDBank, PGBank, PVcomBank với lãi suất ưu đãi từ 3,99% trong thời gian vay tối đa lên đến 35 năm.

The Light City - nơi hội tụ của thiên nhiên xanh mát, tiện ích hiện đại và cộng đồng thịnh vượng đang lớn mạnh từng ngày. Nguồn: Hodeco

Không chỉ là tổ ấm đáng sống, The Light City là một cơ hội đầu tư cho tương lai thịnh vượng. Mỗi chính sách, mỗi gói thanh toán đều được thiết kế như một cánh cửa mở ra hành trình sinh lời bền vững. Và khi hạ tầng hoàn thiện, khi cộng đồng hình thành, những nhà đầu tư chọn đúng thời điểm sẽ là người hưởng trọn trái ngọt của tầm nhìn dài hạn.