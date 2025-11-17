Xu hướng di cư mới của cộng đồng tinh hoa

Vì sao giới tinh hoa "trốn chạy" phố thị?

Khi Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đặc quánh bởi khói bụi, tắc đường, tràn ngập nỗi lo an toàn thực phẩm, ám ảnh tiếng ồn,… thì nhiều người thành đạt đang lặng lẽ "di cư" về phía biển. Cuộc di cư này không phải là trốn chạy mà được xem như cách tái định vị giá trị sống.

Giới tinh hoa tìm về không gian yên bình, nơi thiên nhiên trở thành "liệu pháp" cho thân-tâm-trí. Những ngôi nhà second home ở thành phố biển đang trở thành lựa chọn hàng đầu, vừa là chốn nghỉ dưỡng, vừa là "văn phòng thứ hai" của thế hệ lãnh đạo mới.

Hình ảnh buổi sáng đầu tuần, chủ nhân họp trực tuyến trên ban công hướng biển; chiều cuối tuần cùng con chèo kayak trên sông, không còn là giấc mơ viển vông, mà là lối sống hiện thực của người thành đạt hôm nay. Sau đại dịch, người trẻ đã sớm khởi xướng trào lưu workation – làm việc kết hợp nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Từ Nha Trang, Đà Nẵng đến Phú Quốc, những second home gần biển đang trở thành điểm dừng chân lý tưởng để cân bằng sự nghiệp, sức khỏe và trải nghiệm sống.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sống, làm việc trong môi trường gần gũi thiên nhiên giúp tăng 15% khả năng sáng tạo, giảm 20% nguy cơ kiệt sức; thậm chí, âm thanh sóng biển có thể giảm tới 30% lượng hormone stress cortisol.

Secondhome gần biển là biểu tượng vị thế, điểm tựa tinh thần và kênh đầu tư bền vững.

Theo World Bank, đến năm 2030, tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ chiếm hơn 50% dân số, nhóm khách hàng hiện đại, giàu tham vọng và hướng đến chất lượng sống. Với nhóm này, second home không chỉ là "ngôi nhà thứ hai", mà còn là biểu tượng vị thế, điểm tựa tinh thần và kênh đầu tư bền vững. Đây được xem là chiến lược sống thông minh của thế hệ thành công mới. Những điểm đến nghỉ dưỡng biển của Việt Nam trở thành đích ngắm hấp dẫn của giới thành đạt trong và ngoài nước. Một trong số đó là đô thị nằm bên 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới – Nha Trang.

Nha Trang - Thiên đường sống hiện hữu

Nếu Phú Quốc được ví như "đảo ngọc" giàu trải nghiệm nhưng vẫn mang nét hoang sơ; Đà Nẵng sở hữu quy hoạch và hạ tầng hiện đại, con người hiền hòa; Hạ Long có cảnh quan hùng vĩ với di sản Vịnh vang danh quốc tế… thì Nha Trang dường như may mắn hội tụ tất cả những lợi thế ấy trong một không gian duy nhất. Nằm ở trung tâm dải duyên hải Nam Trung Bộ, đô thị Nha Trang được thiên nhiên ưu ái hàng trăm ngày nắng, biển lặng và khí hậu ôn hòa quanh năm. Những yếu tố đó khiến Nha Trang nổi lên như thiên đường sống hiện hữu nơi mỗi công dân có thể vừa sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng một không gian.

Nha Trang hội tụ đủ yếu tố để sống, làm việc, nghỉ dưỡng trong cùng một không gian.

Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, Khánh Hòa mới có ba trụ cột chiến lược gồm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, năng lượng và logistics - cảng biển.

"Đi cùng ba trụ cột này, tỉnh cần phát triển chuỗi đô thị biển thông minh – xanh, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao, hệ thống hạ tầng giao thông – số hiện đại. Đây chính là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Khánh Hòa trong kỷ nguyên mới", PGS.TS Nguyễn Chu Hồi nhận định.

Một trong dự án đột phá về quy hoạch đô thị xanh, thông minh đang gây chú ý trên thị trường thời gian qua là Charmora City. Dự án do Sun Group phát triển tại Nam Nha Trang. Với quy mô 227ha, Charmora City tiên phong áp dụng mô hình Sponge City – xu hướng quy hoạch đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu hàng đầu thế giới. Dự án được quy hoạch thành ba hòn đảo chức năng gồm Đảo Bắc, Đảo Trung và Đảo Nam. Mỗi hòn đảo mang một nhịp sống và bản sắc riêng, đáp ứng chức năng hành chính, an cư, vui chơi giải trí, song quy hoạch tiện ích và cảnh quan thể hiện rõ triết lý phát triển cân bằng giữa con người và thiên nhiên mà Sun Group theo đuổi.

Charmora City giữ vai trò "hạt nhân" trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của địa phương.

Tọa lạc tại phường Nam Nha Trang, nơi được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, Charmora City cũng giữ vai trò "hạt nhân" trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của địa phương. Sở hữu vị trí đắc địa, được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Quán Trường và sông Tắc, Charmora City mang đến địa thế phong thủy hiếm có giữa lòng phố biển. Mặt khác, chỉ gần 30 phút đến sân bay quốc tế Cam Ranh, dự án mở ra cánh cửa giao thương trực tiếp đến Singapore, Seoul, Tokyo, kỳ vọng biến nơi đây thành điểm đến hàng đầu cho giới chuyên gia và doanh nhân quốc tế.

Charmora City áp dụng mô hình Sponge City, hướng tới đô thị xanh bền vững.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, tinh hoa quy hoạch quốc tế, dấu ấn văn hóa hứa hẹn đưa Charmora City trở thành biểu tượng đô thị mới của Khánh Hòa và Việt Nam, mở ra chuẩn sống toàn cầu cho thế hệ thành đạt mới.

Sponge City là mô hình quy hoạch đột phá lấy cảm hứng từ cấu trúc linh hoạt của miếng bọt biển. Thay vì để nguồn nước tự nhiên trôi đi lãng phí hay gây ngập úng, Sponge City áp dụng các giải pháp thấm hút, lọc, giữ nước qua hệ thống sông hồ, công viên, đường sá… Cây cối được ươm trồng và phát triển trên nguồn nước này trở thành vành đai xanh, kiến tạo một đô thị sinh thái bền vững, không lo ngập lụt.