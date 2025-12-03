Xu hướng đi ngang ngắn hạn chưa bị phá vỡ, kịch bản nào cho VN-Index trong tháng cuối năm?

Trong tháng 11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp tăng khá ấn tượng. Từ mức đáy 1.581 điểm, VN-Index bật tăng hơn 100 điểm và kết tháng ở 1.690 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp, cho thấy dòng tiền thận trọng, thanh khoản khớp lệnh tiếp tục duy trì ở mức thấp (-43,9%) so với mức bình quân 20 tuần.

Khối ngoại cũng duy trì bán ròng. Tuy nhiên, mức độ giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 600 tỷ đồng. Ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là VNM (588 tỷ đồng), VPB (404 tỷ đồng) và POW (365 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất (-518 tỷ đồng), tiếp đến là VIC (-413 tỷ đồng), VJC (-384 tỷ đồng).

Trong bối cảnh dòng tiền từ cá nhân và tổ chức ngoại “hụt hơi”, tổ chức trong nước trở thành lực đỡ quan trọng, giúp chỉ số duy trì sắc xanh và trở lại gần hơn vùng 1.700 điểm.

Theo nhận định của Chứng khoán Nhất Việt (VFS) , thị trường tháng 11 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong dòng tiền, thay vì lan tỏa, dòng tiền có xu hướng tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ và dẫn dắt.

Cụ thể, dòng tiền ghi nhận giảm mạnh ở nhiều nhóm ngành đặc biệt là (-58,17%) ở nhóm Ô tô và phụ tùng và đây cũng là nhóm ngành ghi nhận hiệu suất thấp nhất với -8,35% so với tháng trước đó, nhóm Tài nguyên cơ bản ghi nhận 2 tháng liên tiếp sụt giảm lớn về dòng tiền (-37,56%). Cùng với đó, các nhóm Bất động sản, Du lịch và Giải trí lại là nhóm có hiệu suất tốt nhất trên thị trường.

Nhóm midcap/đầu cơ đã "rơi" 25–35% từ đỉnh, mặt bằng định giá trở về vùng hấp dẫn. Việc dòng tiền bắt đáy xuất hiện cho thấy thị trường đang tạo vùng cân bằng và củng cố cho tín hiệu hồi phục.

Với việc tháng 11 chỉ số hồi phục mạnh mẽ kèm việc RSI đã chinh phục mốc 50 thành công tiếp tục tạo xu hướng tăng thể hiện động lượng của VN-Index được duy trì tốt.

"Nhiều nhóm cổ phiếu chiết khấu sâu có thể là nòng cốt cho đợt hồi phục này với định giá rẻ dễ thu hút dòng tiền. Ngành Chứng Khoán, Ngân Hàng, BĐS vẫn sẽ là điểm nóng của thị trường. Đặc biệt với đặc điểm thanh khoản yếu, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sẽ là tâm điểm trong thời gian sắp tới ", báo cáo nêu rõ.

VFS dự báo xu hướng đi ngang ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục không hành động sớm cho đến khi tín hiệu rõ ràng. Nhóm phân tích đưa ra 2 kịch bản:

Kịch bản 1 (30%): VN-Index tạo bẫy tăng giá giảm kèm thanh khoản thấp tìm về những nền hỗ trợ sâu hơn tại vùng 1.530-1.580. Giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thận trọng dưới ngưỡng 50%.

Kịch bản 2 (70%): VN-Index chinh phục thành công MA50 trên khung ngày và vượt 1.659 thành công trên khung tuần tại xác nhận đáy trung hạn kèm thanh khoản trở lại. Tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức 80-100%.