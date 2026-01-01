Xu hướng quà Tết doanh nghiệp 2026 & Giải pháp từ Ô mai Hồng Lam

Không còn là cuộc đua về giá trị vật chất đơn thuần, các doanh nghiệp đang hướng tới bài toán tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả định vị thương hiệu thông qua các sản phẩm mang tính thiết thực và giá trị văn hóa cao.

Sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng của doanh nghiệp

Bước vào mùa Tết Bính Ngọ 2026, thay vì chạy theo những giỏ quà đắt đỏ, hình thức phô trương, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn hướng đi thực tế hơn: quà tặng phải đa dạng, giàu giá trị tinh thần và tối ưu ngân sách. Các thức quà truyền thống như ô mai, trà, mứt, hạt dinh dưỡng… dần thay thế cho rượu ngoại hay bánh kẹo công nghiệp đại trà, vốn ngày càng kén người dùng.

Theo ghi nhận từ thị trường, tiêu chí "3 trong 1" đang dần trở thành chuẩn mực mới trong lựa chọn quà Tết doanh nghiệp: thiết thực cho người nhận – chỉn chu về hình thức – hợp lý về chi phí. Đây không chỉ là bài toán tài chính, mà còn là cách doanh nghiệp thể hiện sự tinh tế trong văn hóa tri ân và xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững.

Trong bối cảnh đó, những thương hiệu quà Tết thuần Việt, có chiều sâu văn hóa và khả năng đáp ứng linh hoạt cho khối khách hàng doanh nghiệp đang trở thành lựa chọn ưu tiên. Nắm bắt xu hướng này, bộ sưu tập quà Tết 2026 Mã Đáo Khai Xuân của Ô mai Hồng Lam được xây dựng xoay quanh hình tượng linh vật Bính Ngọ – biểu tượng cho sự bứt phá, hanh thông và thành công trong kinh doanh. Thông điệp "mã đáo" vốn đã quen thuộc với giới doanh nhân, nay được thể hiện một cách tinh tế qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại nhưng vẫn đậm chất Á Đông.

Các hộp quà trong bộ sưu tập sử dụng tông đỏ cam trắng sang trọng và tinh tế làm chủ đạo, kết hợp họa tiết ép kim, in nổi độc đáo như hình tượng Tuấn Mã, các loài hoa Đỗ Quyên, hoa Lan Hồ Điệp,.. mang ý nghĩa phú quý, cát tường. Thiết kế hướng tới sự sang trọng vừa đủ, phù hợp làm quà tặng đối tác, khách hàng mà không tạo cảm giác phô trương.

Bên trong mỗi hộp quà là sự chọn lọc kỹ lưỡng những thức quà Tết quen thuộc với người Việt: ô mai mận, ô mai mơ, trà sen Bách Diệp, hạt điều… Những sản phẩm này không chỉ dễ thưởng thức trong dịp sum họp, mà còn phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều đối tượng người nhận.

Chia sẻ về lý do lựa chọn dòng quà truyền thống cho doanh nghiệp, một đại diện khách hàng doanh nghiệp cho biết: "Chúng tôi ưu tiên những món quà mà đối tác có thể dùng ngay trong gia đình dịp Tết. Một hộp quà đẹp, bên trong là những hương vị quen thuộc, dễ chia sẻ, luôn tạo cảm giác gần gũi và thiện cảm hơn."

Ô mai Hồng Lam được hàng trăm doanh nghiệp lựa chọn mỗi dịp Tết đến xuân về.

Linh hoạt ngân sách – yếu tố quyết định trong mùa Tết 2026

Một trong những yếu tố được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao ở các thương hiệu quà Tết hiện nay là khả năng đáp ứng đa dạng ngân sách. Thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, các bộ sưu tập quà Tết cần được thiết kế theo nhiều mức giá, phục vụ các nhóm đối tượng khác nhau.

Với Ô mai Hồng Lam, dải sản phẩm được phân khúc rõ ràng. Như các bộ quà VIP Thịnh Vượng, An Khang (giá dao động trên 1.000.000 đồng) phù hợp dành cho đối tác chiến lược, khách hàng VIP.

Bộ quà VIP Thịnh Vượng và An Khang nằm trong BST quà Tết Mã Đáo Khai Xuân.

Đến các bộ quà Phúc Lộc, Sắc Hoa, Tài Lộc ở phân khúc 500.000 – 700.000 đồng, phù hợp tặng khách hàng thân thiết hoặc cấp trên.

Bộ quà Phúc Lộc & Sắc Hoa nổi bật với thiết kế hiện đại, phù hợp phân khúc cao cấp.

Và các bộ quà Cát Tường, Bình An, Lộc Xuân (giá dao động trên 300.000 đồng) rất phù hợp tặng nhân viên với số lượng lớn.

Bộ quà Cát Tường & Lộc Xuân với 4 hộp nhỏ đủ đầy.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như chiết khấu theo số lượng, dịch vụ in logo thương hiệu, giao hàng toàn quốc và xuất hóa đơn VAT đầy đủ cũng được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp "nhẹ gánh" trong mùa cao điểm cuối năm.

Đại diện Ô mai Hồng Lam chia sẻ: "Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp khi trao tặng quà những dịp cuối năm. Một hộp quà Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi vừa giữ được giá trị văn hóa, vừa giúp khách hàng yên tâm về chất lượng sản phẩm, tối ưu ngân sách và an tâm về tiến độ giao nhận".

Lời khuyên cho doanh nghiệp khi chọn quà Tết 2026

Để tối ưu quy trình đặt quà dịp Tết, trước hết doanh nghiệp cần xác định rõ mục đích và đối tượng để cân đối ngân sách phù hợp. Kế đến, hãy ưu tiên đặt hàng sớm nhằm chủ động trong việc in ấn logo và tránh quà tặng trở nên khan hiếm, đồng thời hãy kiểm tra kỹ mẫu mã và chứng nhận an toàn thực phẩm từ bên cung cấp. Cuối cùng, doanh nghiệp cần xây dựng hợp đồng cụ thể, rõ ràng và chặt chẽ về mức chiết khấu, giao nhận và hậu mãi để đảm bảo quyền lợi tốt nhất.

Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn giải pháp quà Tết và nhận mức chiết khấu dành riêng cho B2B, vui lòng liên hệ:

Website: https://honglam.vn/

Hotline: 19008122 (phím 1)