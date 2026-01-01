Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đại gia phố núi" bán toàn bộ vốn góp tại BOT & BT Đức Long Đắk Nông

01-01-2026 - 09:31 AM | Doanh nghiệp

(NLĐO) - Đức Long Gia Lai bán toàn bộ 70,6% vốn điều lệ "con cưng" là Công ty BOT & BT Đức Long Đắk Nông, thu về 529,5 tỉ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Đức Long Gia Lai – mã chứng khoán DLG) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp tại Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông.

Theo đó, Đức Long Gia Lai sẽ chuyển nhượng toàn bộ 17,65 triệu cổ phần, tương đương 70,6% vốn điều lệ tại Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông, cho Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven. Giá chuyển nhượng được xác định ở mức 30.000 đồng/cổ phần, với tổng giá trị thương vụ đạt 529,5 tỉ đồng. Mục đích của việc chuyển nhượng là nhằm tái cấu trúc tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông sẽ không còn là công ty con của Đức Long Gia Lai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30-12. Hội đồng quản trị Đức Long Gia Lai đã ủy quyền cho ông Nguyễn Tường Cọt, Tổng Giám đốc công ty, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thương vụ.

"Đại gia phố núi" bán toàn bộ vốn góp tại BOT & BT Đức Long Đắk Nông- Ảnh 1.

Trụ sở Công ty Đức Long Gia Lai ở Gia Lai)

Việc thoái vốn tại BOT & BT Đức Long Đắk Nông đánh dấu thêm một bước chuyển quan trọng trong quá trình tái cơ cấu của Đức Long Gia Lai. Trước đó, doanh nghiệp này đã rút khỏi mảng linh kiện điện tử – lĩnh vực chính trong nhiều năm. 

Hiện nay, nguồn thu của tập đoàn này tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi gồm: thu phí BOT đường bộ, bán điện thương phẩm từ các nhà máy thủy điện và dự án năng lượng, cùng với hoạt động cung cấp dịch vụ bến xe, chủ yếu tại Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Trong báo cáo tài chính gần nhất, Đức Long Gia Lai cho biết lợi nhuận sau thuế giảm 35,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm gần 30 tỉ đồng, còn 54,01 tỉ đồng. Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh thu tài chính giảm 38 tỉ đồng do không còn ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư và cổ tức từ công ty con. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng thêm 84,5 tỉ đồng, liên quan đến việc hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính tại các công ty con.

Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông là đơn vị vận hành trạm thu phí trên Quốc lộ 14 – tuyến giao thông huyết mạch, mang lại dòng tiền mặt ổn định và dồi dào nhất cho tập đoàn. Vì vậy, việc chuyển nhượng toàn bộ 70,6% cổ phần tại doanh nghiệp này giúp nhận một khoản lợi nhuận tài chính đáng kể trong kỳ báo cáo cuối năm 2025 nhưng về dài hạn sẽ khiến tập đoàn không còn nguồn thu ổn định từ mảng BOT này.

Động thái thoái sạch vốn của "đại gia phố núi" diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này vừa được đề xuất giao thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây (CT02), đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa. 

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 77.000 tỉ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP). Trong đó, nhà đầu tư huy động 30%, còn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% do điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên còn khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch cuối năm 31-12, cổ phiếu DLG trên sàn HoSE giảm nhẹ 500 đồng, xuống còn 2.680 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp so với giai đoạn trước khi doanh nghiệp thực hiện hàng loạt thương vụ tái cơ cấu.


Theo Sơn Nhung

Người lao động

Từ Khóa:
dlg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kết thúc 2025: Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo bằng tổng của 140 người còn lại

Kết thúc 2025: Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo bằng tổng của 140 người còn lại Nổi bật

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế Nổi bật

Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu, có cần thêm điều kiện gì không? Cục Thuế trả lời

Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu, có cần thêm điều kiện gì không? Cục Thuế trả lời

09:13 , 01/01/2026
Becamex và VSIP được chấp thuận đầu tư 2 dự án khu công nghiệp hơn 8.600 tỷ đồng

Becamex và VSIP được chấp thuận đầu tư 2 dự án khu công nghiệp hơn 8.600 tỷ đồng

08:39 , 01/01/2026
Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

08:15 , 01/01/2026
Sản lượng phát điện lũy kế của nhà máy nhiệt điện của Hòa Phát đạt gần 13 tỷ kWh sau 8 năm vận hành, tương đương 23.400 tỷ đồng

Sản lượng phát điện lũy kế của nhà máy nhiệt điện của Hòa Phát đạt gần 13 tỷ kWh sau 8 năm vận hành, tương đương 23.400 tỷ đồng

08:06 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên