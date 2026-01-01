Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu, có cần thêm điều kiện gì không? Cục Thuế trả lời

01-01-2026 - 09:13 AM | Doanh nghiệp

Cục Thuế vừa có câu trả lời về nội dung liên quan đến thông tin miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu, có cần thêm điều kiện gì không? Cục Thuế trả lời - Ảnh 1.

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, người nộp thuế đã nêu câu hỏi liên quan đến chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo nội dung câu hỏi, căn cứ Nghị quyết 198/2025/QH15, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, áp dụng đối với các doanh nghiệp thành lập sau ngày 17/5/2025. Người nộp thuế đề nghị cơ quan thuế làm rõ: ngoài quy định nêu trên, doanh nghiệp có cần đáp ứng thêm điều kiện nào khác để được hưởng chính sách miễn thuế hay không?

Trả lời nội dung này, đại diện Cục Thuế dẫn chiếu khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15, trong đó quy định rõ: "Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu".

Theo Cục Thuế, căn cứ quy định trên, đơn vị có trách nhiệm tự xác định đúng đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật, đồng thời xác định đúng thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu để làm căn cứ áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết 198/2025/QH15, không đặt ra thêm điều kiện khác để được hưởng chính sách miễn thuế nêu trên.

Trước đó, Cục Thuế đã có hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp. Theo đó, hộ kinh doanh muốn chuyển đổi sang doanh nghiệp có thể thực hiện theo 6 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo loại hình lựa chọn.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính (có thể nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu hồ sơ hợp lệ).

Bước 4: Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, trong 02 ngày làm việc kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin để chấm dứt hộ kinh doanh.

Bước 5: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Bước 6: Thực hiện thủ tục về thuế, khắc dấu và công bố mẫu dấu (nếu có).

Theo Kỳ Thư

