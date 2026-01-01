Doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Karofi huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Tecomen Holding (Tecomen Holding) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 24/12/2025, Tecomen Holding đã phát hành 3.000 trái phiếu mã KRF12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/12/2030. Các thông tin khác về trái chủ, tài sản bảo đảm, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô KRF12501 có lãi suất phát hành 6%/năm.

Ngoài lô nói trên, ngày 28/12/2023, Tecomen Holding còn phát hành lô trái phiếu mã KRFCH2328001 với giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/12/2028.

Về Tecomen Holding, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2006, trụ sở chính tại số 12, lô TT1A, khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP.Hà Nội.

Ban đầu, doanh nghiệp có tên gọi Công ty CP Tecomen, sau đó đến tháng 3/2021, đổi tên thành Công ty CP Karofi Holding và chỉ sau đó không bao lâu tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Tecomen Holding như hiện tại.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2023, vốn điều lệ của Tecomen Holding ở mức 532,55 tỷ đổng; trong đó vốn đầu tư nước ngoài hơn 82,55 tỷ đồng (15,501%) do quỹ đầu tư L'EAU VIVE PTE.LTD (Singapore) nắm giữ.

Hiện, ông Nguyễn Thy Phương (SN 1980) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Phương còn đang đứng tên tại Công ty CP Tập đoàn Karofi; Công ty CP Livotec Long An.

Nhà máy Karofi tại Hưng Yên. Ảnh: Karofi

Trong đó, Tập đoàn Karofi được biết đến là doanh nghiệp sản xuất, phân phối máy lọc nước đình đám tại Việt Nam.

Còn Livotec Long An mới chỉ thành lập từ tháng 6/2025, vốn điều lệ 2 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Tecomen Holding 99,99%; ông Nguyễn Thy Phương 0,005% và ông Nguyễn Văn Vượng 0,005% (tỷ lệ sở hữu theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2025). Ngoài là cổ đông, ông Nguyễn Thy Phương cũng được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp của Tecomen Holding tại Livotec Long An.