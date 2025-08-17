Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử lý trách nhiệm 3 học sinh hành động phản cảm khi đoàn xe A80 đi qua

17-08-2025 - 21:05 PM | Sống

Xử lý trách nhiệm 3 học sinh hành động phản cảm khi đoàn xe A80 đi qua

Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) lập hồ sơ, tạm giữ phương tiện và thông báo nhà trường, gia đình để xử lý 3 học sinh có hành động phản cảm với đoàn xe A80.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội , Công an xã Xuân Mai vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12 lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, ngày 16/8, nhóm học sinh này lái xe máy trên đường khu vực Cầu Sắt (đoạn đi qua khu vực siêu thị Lan Chi, xã Xuân Mai) vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa chở ba.

Đáng chú ý, khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua, các em còn có một số hành động thiếu chuẩn mực, phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Xử lý trách nhiệm 3 học sinh hành động phản cảm khi đoàn xe A80 đi qua- Ảnh 1.

Nhóm học sinh liên quan đến hành động phản cảm với đoàn xe A80. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng xác minh và mời ba học sinh liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng xác định cả ba em đều sinh năm 2010, đang học lớp 10 tại một trường THPT ở địa phương.

Tại cơ quan công an, ba học sinh đều nhận thức được hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời, công an thông báo cho gia đình và nhà trường để cùng phối hợp quản lý, giáo dục.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với tâm điểm là lễ diễu binh - diễu hành , sẽ diễn ra từ 6h30 tại Quảng trường Ba Đình.

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tối 27/8 (dự phòng 28/8), tổng duyệt vào sáng 30/8 (dự phòng 31/8) tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Hỏi: "Lắp máy lạnh thì học sinh học giỏi hơn không", bà mẹ TP.HCM nhận câu trả lời... té ngửa!

Theo Viên Minh

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường đại học 3 năm gần đây

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin các trường đại học 3 năm gần đây Nổi bật

Vì sao không nên dùng Face ID để mở khóa điện thoại?

Vì sao không nên dùng Face ID để mở khóa điện thoại? Nổi bật

5 loại rau chứa "cả ổ sâu ẩn", ăn sống tương đương nuốt hết ký sinh trùng vào bụng

5 loại rau chứa "cả ổ sâu ẩn", ăn sống tương đương nuốt hết ký sinh trùng vào bụng

20:35 , 17/08/2025
Không được con gái chăm sóc chu đáo, mẹ thưa kiện đòi hơn 17 tỷ đồng

Không được con gái chăm sóc chu đáo, mẹ thưa kiện đòi hơn 17 tỷ đồng

20:35 , 17/08/2025
Vụ việc xảy ra tại một tiệm bánh ngọt ở Hà Nội gây ngán ngẩm: 2025 mà nhiều cha mẹ vẫn hành xử như này!

Vụ việc xảy ra tại một tiệm bánh ngọt ở Hà Nội gây ngán ngẩm: 2025 mà nhiều cha mẹ vẫn hành xử như này!

20:22 , 17/08/2025
Cha mẹ có 3 "lười" này con cái thường thông minh, có EQ cao, dễ thành công hơn

Cha mẹ có 3 "lười" này con cái thường thông minh, có EQ cao, dễ thành công hơn

20:09 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên