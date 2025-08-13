Xử lý vướng mắc các dự án Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản - lần thứ hai trong năm 2025 - nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư song phương. Tham dự có Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và nhiều tập đoàn lớn của hai nước.

Tại tọa đàm, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình hợp tác, đầu tư, thương mại; việc giải quyết các vướng mắc tại các dự án; định hướng hợp tác, đầu tư Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam .Ảnh: TTXVN

Trong đó, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án như: Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, metro Bến Thành - Suối Tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật, Đại học Việt - Nhật, phổ biến xe hybrid... Phía Nhật Bản cũng đề xuất triển khai các dự án mới trong lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi xanh, chống thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ công tác chung trong tháng 8-2025 để phối hợp xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế, bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, giải quyết dứt điểm, không để kéo dài. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển kinh tế xanh, số, tuần hoàn; mong Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ tài chính, ODA thế hệ mới, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Qualcomm (Mỹ), nhân dịp đoàn công tác của tập đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.