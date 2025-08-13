Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử lý vướng mắc các dự án Việt Nam - Nhật Bản

13-08-2025 - 08:33 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ công tác chung trong tháng 8-2025 để phối hợp xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế

Ngày 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản - lần thứ hai trong năm 2025 - nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư song phương. Tham dự có Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và nhiều tập đoàn lớn của hai nước.

Tại tọa đàm, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình hợp tác, đầu tư, thương mại; việc giải quyết các vướng mắc tại các dự án; định hướng hợp tác, đầu tư Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Xử lý vướng mắc các dự án Việt Nam - Nhật Bản- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam .Ảnh: TTXVN

Trong đó, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án như: Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, metro Bến Thành - Suối Tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật, Đại học Việt - Nhật, phổ biến xe hybrid... Phía Nhật Bản cũng đề xuất triển khai các dự án mới trong lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi xanh, chống thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ công tác chung trong tháng 8-2025 để phối hợp xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế, bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, giải quyết dứt điểm, không để kéo dài. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển kinh tế xanh, số, tuần hoàn; mong Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ tài chính, ODA thế hệ mới, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Qualcomm (Mỹ), nhân dịp đoàn công tác của tập đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo D.Ngọc

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện 7 nhà thầu liên quan vụ thất lạc hồ sơ quyết toán dự án bệnh viện nghìn tỷ

Lộ diện 7 nhà thầu liên quan vụ thất lạc hồ sơ quyết toán dự án bệnh viện nghìn tỷ Nổi bật

"Cú đúp" của DN Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV, lãnh tin vui 100 triệu chip bán dẫn

"Cú đúp" của DN Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV, lãnh tin vui 100 triệu chip bán dẫn Nổi bật

Gia Lai sắp có bến cảng hơn 6.000 tỷ đồng

Gia Lai sắp có bến cảng hơn 6.000 tỷ đồng

07:50 , 13/08/2025
6 con số đổi đời người đàn ông trúng Vietlott Jackpot Mega 6/45 "khủng" ở Hà Nội

6 con số đổi đời người đàn ông trúng Vietlott Jackpot Mega 6/45 "khủng" ở Hà Nội

07:32 , 13/08/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu

07:15 , 13/08/2025
Cận cảnh điểm ngập gây sạt lở khiến TPHCM chi hơn 3.000 tỷ đồng ‘giải cứu’

Cận cảnh điểm ngập gây sạt lở khiến TPHCM chi hơn 3.000 tỷ đồng ‘giải cứu’

06:56 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên