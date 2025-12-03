Xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Lilama 45.4

Ngày 2/12/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Lilama 45.4 (Lilama 45.4).

Cụ thể, Lilama 45.4 bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và năm 2024; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ảnh minh họa.

Becamex ITC

UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 466/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (Becamex ITC).

Theo quyết định này, Becamex ITC bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin với HNX các tài liệu: Kết quả phát hành 6 mã ITC_BOND2018; ITCH1924001; ITCH1924002; BOND 2019-01; ITCH2023001; ITCH2025002; BCTC và Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2019 theo quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP; không công bố về việc tổ chức mua lại các đợt mua lại trái phiếu (ngoại trừ đợt mua lại trái phiếu mã ITC-BOND2018 và mã ITCH2023001 ngày 20/3/2023, mã BTCH2123001 ngày 21/2/2023.

Ngoài ra, Becamex ITC còn bị phạt tiền 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch đối với mã ITCH1924001 tại các bản công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi, Tình hình sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu có thông tin không chính xác, chưa đúng quy định. Cụ thể, doanh nghiệp phát hành 2 mã trái phiếu theo 2 bản công bố thông tin ngày 12/6/2019 (1 bản công bố với giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng; 1 bản công bố với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng); tuy nhiên tại các bản công bố thông tin nêu trên, doanh nghiệp nêu gộp trong thông tin về trái phiếu mã ITCH1924001 giá trị 500 tỷ đồng.

Tổng số tiền phạt là 267,5 triệu đồng.

Bên cạnh xử phạt hành chính, Becamex ITC còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.



