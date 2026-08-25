Xuân Son, Đình Bắc đọ cơ bắp cuồn cuộn, tuyển Việt Nam hứng khởi tập trên sân Mỹ Đình sẵn sàng làm nên lịch sử
Theo Tiên Tiên |
25-08-2026 - 21:55 PM |
Lifestyle
Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng cho trận đấu tiếp đón tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình.
- 20-08-2026
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Theo Tiên Tiên
Đời sống và Pháp luật
Theo Đời sống và Pháp luật
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