Xuân Son, Đình Bắc đọ cơ bắp cuồn cuộn, tuyển Việt Nam hứng khởi tập trên sân Mỹ Đình sẵn sàng làm nên lịch sử

Dù đang sở hữu lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi ngay trên sân Rajamangala nhờ hai bàn thắng của Hai Long và Nguyễn Quang Hải, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn giữ sự thận trọng tối đa. Ông nhấn mạnh ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận lượt về với tâm thế như tỷ số đang là 0-0 và tuyệt đối không để xảy ra tâm lý chủ quan