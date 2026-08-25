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Xuân Son, Đình Bắc đọ cơ bắp cuồn cuộn, tuyển Việt Nam hứng khởi tập trên sân Mỹ Đình sẵn sàng làm nên lịch sử

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Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng cho trận đấu tiếp đón tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Chiều tối ngày 25/8, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình chuẩn bị cho trận lượt về ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình

Toàn đội đang có tinh thần thoải mái sau khi dẫn trước tuyển Việt Nam ở trận lượt đi với tỉ số 2-0

Dẫu vậy theo tiền đạo Đình Bắc, dù có lợi thế nhưng tuyển Việt Nam vẫn giữ sự tập trung cho trận đấu cuối cùng của giải đấu

Dàn cầu thủ hứng khởi tập luyện

Xuân Son gây chú ý với cơ bắp cuồn cuộn

Vóc dáng săn chắc của tiền đạo tuyển Việt Nam

Đình Bắc cũng không kém cạnh khi lau mồ hôi và để lộ body săn chắc

Đình Bắc cho biết toàn đội hướng đến mục tiêu chiến thắng để mang về niềm vui cho người hâm mộ

Bản thân Đình Bắc chưa nghĩ đến mục tiêu cá nhân, anh đặt chức vô địch của tập thể lên hàng đầu

Trước thềm trận đại chiến quyết định ngôi vương tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội sẽ dốc toàn lực để mang về chức vô địch, biến 90 phút sắp tới thành một mốc son lịch sử của bóng đá Việt Nam

Dù đang sở hữu lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi ngay trên sân Rajamangala nhờ hai bàn thắng của Hai Long và Nguyễn Quang Hải, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn giữ sự thận trọng tối đa. Ông nhấn mạnh ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận lượt về với tâm thế như tỷ số đang là 0-0 và tuyệt đối không để xảy ra tâm lý chủ quan

Nhằm giải tỏa áp lực cho các học trò, ông dí dỏm hứa sẽ cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chiêu đãi khán giả một điệu nhảy ăn mừng đặc biệt ngay trên mặt cỏ Mỹ Đình nếu chân sút trẻ này ghi bàn và đội nhà đăng quang

Văn Hậu mướt mồ hôi trong buổi tập

Tài Lộc vẫn đang đứng trước cơ hội ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam

Hậu vệ Phan Tuấn Tài tích cực tập luyện

Hoàng Hên tập sút

Nhóm thủ môn vẫn tập riêng, Trung Kiên chăm chỉ tập luyện dù ở băng ghế dự bị

ĐT Việt Nam với lực lượng duy trì đầy đủ quân số, sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/08

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

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