Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà

26-11-2025 - 10:34 AM | Sống

Loạt ảnh được chia sẻ chóng mặt trên MXH.

Chiều ngày 25/ 11, người dân Khánh Hòa đã được chứng kiến một khoảnh khắc thiên nhiên đẹp mắt khi bầu trời toàn bất ngờ chuyển sang sắc tím rực rỡ và kéo dài trong nhiều phút. Hiện tượng này diễn ra ngay sau chuỗi ngày mưa bão âm u khiến mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt hình ảnh và video được chia sẻ liên tục.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 1.

Ảnh: Beat Khánh Hoà

Theo ghi nhận của người dân Nha Trang, Cam Ranh và một số khu vực phụ cận, khoảng từ 17 giờ đến gần 18 giờ, bầu trời xuất hiện lớp ánh sáng tím hồng phủ rộng, phản chiếu xuống mặt biển tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong phim. Nhiều người mô tả đây là “khoảnh khắc đẹp nhất kể từ đầu mùa mưa”.

Trên các nền tảng Facebook, TikTok và Instagram, loạt bài đăng ghi lại cảnh tượng này nhận được hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Xu hướng tìm kiếm liên quan đến “bầu trời tím Khánh Hòa” cũng tăng vọt. Không ít người dùng cho biết họ đã vội vàng chạy ra ban công hoặc bãi biển gần nhà để kịp lưu lại giây phút hiếm hoi này.

Được biết, hiện tượng bầu trời đổi màu rực rỡ thường xuất hiện sau mưa lớn khi độ ẩm không khí cao, kết hợp với nhuộm sắc của ánh hoàng hôn. Tuy quen thuộc ở một số thời điểm, nhưng sắc tím đậm và kéo dài không phải là điều thường xuyên xảy ra, tạo nên sự thích thú cho cộng đồng.

Hiện tượng độc đáo khiến nhiều người cảm thấy nhẹ lòng và lạc quan hơn sau thời gian dài mưa bão.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 2.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 3.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 4.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 5.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 6.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 7.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 8.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 9.

Xuất hiện bầu trời "tím lịm tìm sim" ở Khánh Hoà- Ảnh 10.

Nguồn ảnh: Tổng hợp MXH

