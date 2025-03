Xuất hiện chiếc điện thoại dành cho trẻ em Joystar S10 - thay thế đồng hồ định vị

Đây không chỉ là một thiết bị liên lạc mà còn mang đến một góc nhìn mới về công nghệ an toàn cho trẻ em, thay thế hoàn toàn đồng hồ định vị vốn đang ngày càng mất đi sức hút đối với trẻ lớn.

Đồng hồ định vị - Khi trẻ không thích, liệu có còn hiệu quả?

Phụ huynh luôn mong muốn con mang theo thiết bị để có thể theo dõi vị trí và đảm bảo an toàn. Đồng hồ định vị từng là lựa chọn phổ biến, nhưng thực tế, trẻ từ 6-12 tuổi đang dần chán ghét món đồ này vì cảm thấy nó "trẻ con". Một đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học có thể sẽ vui vẻ đeo đồng hồ trong thời gian đầu, nhưng càng lớn, các em càng không muốn sử dụng vì bị bạn bè trêu chọc hoặc đơn giản là thấy không phù hợp với bản thân. Hơn nữa, trẻ không thích thì dù có bắt buộc đeo, các em cũng sẽ tìm cách tháo ra, bỏ vào cặp hoặc để quên ở nhà. Điều này dẫn đến nghịch lý: phụ huynh nghĩ rằng con đang đeo đồng hồ để giám sát, nhưng thực tế thiết bị này có thể đang nằm bất động trong một ngăn túi nào đó. Điều này khiến vai trò giám sát an toàn của đồng hồ trở nên vô nghĩa.

Joystar S10 – Giải pháp phù hợp cho trẻ lớn

Nhận ra sự thay đổi tâm lý của trẻ lớn, Joystar S10 ra đời như một lựa chọn hợp lý hơn. Không còn là một món đồ trẻ con mà trẻ phải "miễn cưỡng đeo", Joystar S10 là một chiếc điện thoại thực sự – nhưng với những giới hạn chặt chẽ để đảm bảo an toàn tối đa.

Định vị đáng tin cậy với vùng an toàn

Trẻ em từ 6-12 tuổi thường xuyên di chuyển giữa trường học, các hoạt động ngoại khóa và gặp gỡ bạn bè. Joystar S10 tích hợp hệ thống định vị kép GPS chính xác, cho phép phụ huynh theo dõi vị trí của con bất cứ lúc nào. Đặc biệt, tính năng "Vùng an toàn" cho phép thiết lập các khu vực cụ thể (như nhà, trường học) và gửi thông báo tức thì kèm định vị khi trẻ rời khỏi vị trí cho phép. Vị trí của trẻ sẽ được cập nhật ngay lập tức trên bản đồ trong ứng dụng Joystar parent, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho cha mẹ. Điều này mang lại sự an tâm tương đương (hoặc hơn) đồng hồ định vị, mà không gặp phải rào cản tâm lý từ phía trẻ.

Kiểm soát nội dung, bảo vệ trẻ khỏi mặt trái của smartphone

Một lý do khiến phụ huynh ngại cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh là nguy cơ tiếp xúc với nội dung xấu, mạng xã hội, các trò chơi không phù hợp hay thậm chí là lừa đảo trực tuyến.

Joystar S10 được thiết kế để loại bỏ những rủi ro lớn nhất của một thiết bị thông minh cá nhân. Điểm nổi bật đầu tiên là việc ngăn chặn hoàn toàn khả năng tải xuống các ứng dụng mạng xã hội hoặc trình duyệt internet không được kiểm soát. Thay vào đó, phụ huynh có thể sử dụng ứng dụng Joystar parent – do Joystar phát triển – để thêm các công cụ và ứng dụng phù hợp với nhu cầu của trẻ. Thiết bị tích hợp công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến, kiểm soát thời gian sử dụng chặt chẽ và quản lý nội dung thông minh, đảm bảo trẻ chỉ tiếp xúc với những gì an toàn và hữu ích. Với nguyên tắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh", ngăn chặn các mối nguy ngay từ đầu để bảo vệ trẻ khỏi những rủi ro tiềm ẩn trong giao tiếp.

Phụ huynh có thể tùy chỉnh danh sách ứng dụng được phép xuất hiện trên điện thoại của con qua Joystar Parent App

Thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, ưu tiên bảo vệ mắt

Joystar S10 không chỉ chú trọng vào an toàn mà còn sở hữu thiết kế và hiệu năng ấn tượng. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Joystar S10 là bảo vệ thị lực của trẻ. Thiết bị có màn hình với công nghệ bảo vệ mắt tán xạ 9 lớp, giúp khuếch tán ánh sáng và giảm thiểu tác hại đến thị lực. Được kiểm định giảm tới 75% ánh sáng xanh tác động đến mắt. Bộ vi xử lý khá mạnh mẽ được tối ưu cho học tập và giải trí, cùng dung lượng pin lớn đảm bảo sử dụng cả ngày dài. Vỏ ngoài bền bỉ, chống sốc, phù hợp với sự năng động của trẻ em.

Phụ huynh vẫn thấy an toàn, trẻ vẫn thích thú sử dụng

Joystar S10 - hứa hẹn sẽ là sản phẩm hot trend dành cho trẻ em 2025

Sự khác biệt lớn nhất giữa Joystar S10 và đồng hồ định vị nằm ở việc trẻ muốn sử dụng thay vì bị ép buộc. Một chiếc đồng hồ mà trẻ không thích đeo chỉ làm phụ huynh yên tâm giả tạo, trong khi một chiếc điện thoại an toàn – được thiết kế đúng với tâm lý và nhu cầu của trẻ – sẽ giúp giải quyết triệt để vấn đề giám sát vị trí, liên lạc và bảo vệ con khỏi các rủi ro công nghệ.

Joystar S10 - Xu hướng công nghệ an toàn cho trẻ em năm 2025

Không còn là một chiếc đồng hồ với dây đeo vướng víu, không còn một chiếc smartphone tiềm ẩn quá nhiều rủi ro – Joystar S10 chính là sự kết hợp giữa tiện ích công nghệ và kiểm soát an toàn. Sản phẩm hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng dành cho trẻ em trong năm 2025, giúp phụ huynh an tâm trao quyền sử dụng công nghệ cho con một cách đúng đắn.