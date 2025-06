Xuất hiện “chiêu” lừa đảo sau khi nhiều cựu lãnh đạo ở An Giang bị bắt

Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự N.H.L (SN 1979, cư trú tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

N.H.L tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng có dấu hiệu làm giả văn bản của UBND tỉnh để lừa đảo nên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-5, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ đối tượng L. tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, phát hiện và thu giữ từ L. nhiều văn bản của UBND tỉnh An Giang do L. làm giả, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của L. tại tỉnh Đồng Tháp, công an tiếp tục thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ của L.

Tại cơ quan công an, bước đầu L. khai nhận do làm ăn túng thiếu, nợ nần, không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định làm giả văn bản của UBND tỉnh An Giang về việc cấp phép khai thác các mỏ cát nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác.

Để thực hiện, L. làm giả văn bản của UBND tỉnh An Giang cấp phép cho công ty của L. được khai thác các mỏ cát trên địa bàn tỉnh An Giang để tìm người đầu tư hùn vốn, đưa tiền cho L. Tin lời L, đã có 2 người ký hợp đồng hùn vốn khai thác cát với tổng số tiền 3,2 tỉ đồng nhưng chưa ai đưa tiền thì L. bị lực lượng công an bắt giữ.

Thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án

Trước đó, liên quan đến vụ khai thác cát trái phép, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam.