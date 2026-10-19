Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện siêu bão có thể mạnh nhất 2026, đang giật tới 215 km/h: Đường đi "không thể lường trước được"

| | Tài chính quốc tế

Siêu bão Champi đã mạnh lên thành bão Cấp 5 ở Tây Thái Bình Dương.

Siêu bão Champi đã mạnh lên thành bão Cấp 5 ở Tây Thái Bình Dương sau khi quét qua đảo Guam (Mỹ). Cơn bão dữ dội này đang hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) và Đông Nam Trung Quốc vào cuối tuần này, sau khi đi qua vùng biển của Philippines.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Champi đã mạnh lên từ một cơn bão rất mạnh thành siêu bão vào tối ngày 17/10. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 18, sức gió tối đa gần tâm bão đã đạt 62 m/s và có thể tiếp tục tăng lên 68 m/s trong tương lai, có thể trở thành cơn bão mạnh nhất khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo Champi vẫn còn dư địa để mạnh thêm.

Champi đã suy yếu nhẹ nhưng dự báo sẽ mạnh trở lại thành siêu bão trước khi tiến vào Vùng Trách nhiệm Philippines (PAR) vào thứ Ba (20/10), theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA).

Xuất hiện siêu bão có thể mạnh nhất 2026, đang giật tới 215 km/h: Đường đi "không thể lường trước được"- Ảnh 1.

Ảnh: Ventusky

Sự suy yếu này được cho là do quá trình thay thế thành mắt bão, trong đó một thành mắt bão mới được hình thành xung quanh thành mắt bão hiện tại. Thành mắt bão ban đầu của một cơn bão nhiệt đới cường độ mạnh sẽ thu nhỏ lại và bị thay thế bởi thành mắt bão mới do tốc độ xoáy rất nhanh của gió quanh mắt bão.

Một khi chu kỳ này hoàn tất, cơn bão nhiệt đới có thể lấy lại sức mạnh và tiếp tục gia tăng cường độ.

Xuất hiện siêu bão có thể mạnh nhất 2026, đang giật tới 215 km/h: Đường đi "không thể lường trước được"- Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh mắt bão ngày 19/10

Vào lúc 3 giờ sáng thứ Hai (19/10), bão Champi nằm cách phía đông đông nam đảo Luzon (Philippines) 1.720 km.

Bão có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 175 km/h, giật lên tới 215 km/h và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Khi đi vào khu vực PAR, bão Champi sẽ được đặt tên nội địa Philippines là Rosal.

Dự báo bão Rosal sẽ di chuyển theo hướng tây bắc qua biển Philippines và có thể duy trì cường độ siêu bão cho đến thứ Năm (22/10), trước khi suy yếu thành bão thường khi tiến gần vùng Cực Bắc Luzon.

Bão có khả năng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Sáu (23/10) và rời khỏi khu vực PAR vào thứ Bảy (24/10).

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc chỉ ra rằng, khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 22/10 sẽ là thời điểm quyết định quỹ đạo cuối cùng của Champi. Khi đó, không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống có thể làm suy yếu áp cao cận nhiệt đới, từ đó làm thay đổi dòng dẫn đường của bão. Nếu áp cao cận nhiệt đới vẫn duy trì thế lực mạnh, Champi có thể tiếp tục di chuyển về phía tây; ngược lại, nếu áp cao suy yếu đáng kể, bão có thể chuyển hướng bắc sớm hơn và tiến về phía Nhật Bản.

Nguồn: Philstar, ETtoday

Siêu bão Bavi tiến gần Nhật Bản, loạt chuyến bay bị hủy và kệ mì trống trơn

Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP Trung Quốc tăng vượt dự báo

GDP Trung Quốc tăng vượt dự báo Nổi bật

Huy động 360.000 tấn thép cùng 3,2 triệu mét khối bê tông để xây đường hầm dài 18km dưới đáy biển, một doanh nghiệp Việt cũng tham gia

Huy động 360.000 tấn thép cùng 3,2 triệu mét khối bê tông để xây đường hầm dài 18km dưới đáy biển, một doanh nghiệp Việt cũng tham gia Nổi bật

Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể phút kinh hoàng bị cơ phó bổ rìu liên tục

Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể phút kinh hoàng bị cơ phó bổ rìu liên tục

14:22 , 19/10/2026
Sáng chế làm rung chuyển ngành viễn thông: 7.000 km sợi quang mảnh như tóc đủ tải 25.000 bộ phim HD/giây, 75% dân số thế giới có thể cùng nghe nhạc

Sáng chế làm rung chuyển ngành viễn thông: 7.000 km sợi quang mảnh như tóc đủ tải 25.000 bộ phim HD/giây, 75% dân số thế giới có thể cùng nghe nhạc

13:32 , 19/10/2026
Tổng thống Mỹ Trump nói lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Mỹ Trump nói lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt xung đột với Nga

12:43 , 19/10/2026
Nga tiếp tục tịch thu 5 công ty châu Âu với tổng doanh thu gần 600 triệu USD

Nga tiếp tục tịch thu 5 công ty châu Âu với tổng doanh thu gần 600 triệu USD

12:30 , 19/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên