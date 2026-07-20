Xuất hiện thêm khoản lãi nghìn tỷ của ngành chứng khoán trong quý 2/2026

CTCP Chứng khoán VPS (mã: VCK) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2026, trong đó doanh thu hoạt động đạt 2.354 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ cho vay và phải thu tiếp tục là nguồn đóng góp lớn nhất khi đạt 1.031 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ và chiếm gần 44% tổng doanh thu hoạt động. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng tăng mạnh 85%, đạt 480 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động môi giới ghi nhận sự suy giảm khi doanh thu giảm 15% xuống còn 634 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 55%, còn 66 tỷ đồng, trong khi doanh thu lưu ký chứng khoán giảm 19% xuống 9 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty cũng ghi nhận 96 tỷ đồng lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản mục này.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động giảm 6% xuống còn 627 tỷ đồng. Trong đó, chi phí môi giới - khoản mục lớn nhất - giảm 7% còn 578 tỷ đồng. Chi phí tự doanh tăng 20% lên 18 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý 2 đạt 67 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng giảm 9% xuống 241 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng mạnh 41% lên 174 tỷ đồng.

Kết quả, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 đạt 1.378 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.104 tỷ đồng, cũng tăng 57%. Đây hiện là công ty chứng khoán thứ 4 báo lãi nghìn tỷ trong quý 2/2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VPS đạt 4.873 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Kết quả sau nửa đầu năm, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.925 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.340 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, công ty lên kế hoạch với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm trước. Sau 6 tháng, VPS đã hoàn thành 51% mục tiêu đề ra.﻿

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của VPS đạt hơn 47.889 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hoạt động ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 31.311 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ so với đầu quý 2. Riêng dự nợ margin gần 30.528 tỷ đồng.

Hiện VPS vẫn là công ty chứng khoán nắm thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất thị trường, dù vậy khoảng cách với top sau đang dần bị thu hẹp đáng kể. Mức thị phần trên HoSE là 12,61% trong quý 2 vừa qua là con số thấp nhất của CTCK này trong vòng 22 quý, kể từ đầu năm 2021.