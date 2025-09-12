Xuất hiện thông tin quan trọng, chứng khoán diễn biến ra sao?

Sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, trong đó cổ phiếu bất động sản , thép, tiêu dùng là động lực chính. Dẫn dắt chỉ số hôm nay là VIC, với mức đóng góp tích cực nhất nhờ lực cầu mạnh mẽ ở nhóm bất động sản. Theo sau là HPG, MSN và VNM, khi dòng tiền tìm đến nhóm thép và tiêu dùng. MSN bứt phá gần 5%, là mức tăng cao nhất trong rổ VN30.

Đồng loạt các cổ phiếu thép HPG, NKG, HSG, POM tăng giá. HPG tăng 2,91% lên 30.000 đồng/cổ phiếu với thanh khoản cao nhất toàn sàn, hơn 3.100 tỷ đồng, gấp gần 2 lần MSN ở vị trí thứ 2.

VIC đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Ở chiều ngược lại, VPB gây áp lực lớn nhất khi giảm mạnh sau chuỗi tăng dài. Ngoài ra, SSB, SSI và VHM cũng nằm trong nhóm kìm hãm đà tăng của chỉ số. Tuy nhiên, sự phân hóa trong nhóm ngân hàng không quá tiêu cực khi VCB, ACB và MSB vẫn giữ được sắc xanh.

Bên cạnh diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu, thị trường còn đón nhận thông tin hỗ trợ quan trọng từ khung pháp lý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP, nhằm cụ thể hóa Luật Chứng khoán sửa đổi (Luật số 56/2024/QH15). Đây được xem là bước đi quyết liệt để khơi thông vốn ngoại, nâng cao tính minh bạch và tạo nền tảng nâng hạng thị trường .

Trong đó, thủ tục công nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được điều chỉnh để phù hợp với giấy tờ pháp lý của nước ngoài, tạo thuận lợi khi tham gia các đợt phát hành riêng lẻ.

Quyền lợi cổ đông ngoại cũng được bảo đảm rõ ràng hơn. Nghị định bãi bỏ quy định cho phép đại hội đồng cổ đông hoặc điều lệ công ty đặt trần sở hữu nước ngoài thấp hơn pháp luật, qua đó dần tiệm cận mức mở cửa tối đa theo cam kết quốc tế. Các công ty đại chúng có 12 tháng để hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu ngoại tối đa.

Thủ tục cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài được đơn giản hóa, cho phép giao dịch ngay sau khi được hệ thống điện tử xác nhận, thay vì phải chờ cấp giấy chứng nhận như trước. Ngân hàng Nhà nước cũng song hành cải cách thủ tục mở tài khoản vốn và thanh toán, giảm thời gian và chi phí tiếp cận thị trường.

Đáng chú ý, công ty quản lý quỹ nước ngoài được phép sở hữu hai mã số giao dịch riêng biệt cho hoạt động tự doanh và quản lý tài sản khách hàng, phù hợp thông lệ quốc tế và là cơ sở để triển khai mô hình giao dịch tổng (OTA - Ominibus Trading Account) theo thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cũng được hoàn thiện khung pháp lý, dự kiến vận hành từ đầu năm 2027, giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường.

Theo kế hoạch, FTSE Russell sẽ công bố kết quả phân loại thị trường thường niên vào sáng 8/10 (giờ Việt Nam). Trong bối cảnh khung pháp lý dần hoàn thiện, giới đầu tư kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm ghi nhận bước tiến trong quá trình nâng hạng, từ đó mở rộng cánh cửa đón dòng vốn ngoại.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 9,51 điểm (0,57%) lên 1.667,26 điểm, HNX-Index tăng 2,33 điểm (0,85%) đạt 276,51 điểm, UPCoM-Index gần như đi ngang khi giảm 0,01 điểm (0,01%) về 110,09 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ với giá trị giao dịch HoSE hơn 33.720 tỷ đồng.