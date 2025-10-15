Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến shipper giao hàng

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã nhiều lần phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do chủ quan, nhiều người dân vẫn trở thành nạn nhân của chiêu thức này.

Vào ngày 08/5/2025, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (sinh năm 1985, trú tại Long Biên, Hà Nội) về việc bị lừa đảo hơn 900 triệu đồng. Theo lời kể, trước đó vào ngày 06/5, chị H. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là shipper, thông báo chị có đơn hàng cần thanh toán. Sau khi chị H. tin tưởng và chuyển tiền, đối tượng gọi lại, dựng lên kịch bản rằng chị đã chuyển nhầm số tài khoản và sẽ hướng dẫn chị nhận lại tiền. Kẻ lừa đảo đã gửi cho chị một mã QR, yêu cầu dùng ứng dụng ngân hàng quét mã để được hoàn tiền.

Ảnh minh họa

Do mất cảnh giác, chị H. đã làm theo và ngay lập tức tài khoản bị trừ 2 triệu đồng. Khi chị thắc mắc, đối tượng đổ lỗi do chị "thao tác sai" và yêu cầu phải quét mã lại hoặc chuyển thêm tiền thì mới được hoàn lại toàn bộ. Rơi vào bẫy tâm lý, chị H. đã liên tiếp dùng nhiều tài khoản khác để chuyển tiền theo hướng dẫn. Tổng cộng, chị đã chuyển hơn 900 triệu đồng cho các đối tượng. Chỉ đến khi bị yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng nữa để "hoàn tất tiến trình", chị H. mới nghi ngờ và đến cơ quan công an trình báo.

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo được thực hiện một cách bài bản, đánh vào tâm lý hoang mang và mong muốn lấy lại tiền của nạn nhân. Kịch bản diễn ra theo các bước sau:

Bước 1: Giả danh shipper và tạo ra "sự cố nhầm lẫn" Kẻ gian gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là shipper và thông báo có một đơn hàng cần thanh toán. Sau khi nạn nhân chuyển một khoản tiền nhỏ, chúng ngay lập tức gọi lại, thông báo rằng "hệ thống bị lỗi" hoặc "khách chuyển nhầm tài khoản" và hứa sẽ hướng dẫn để hoàn lại tiền.

Bước 2: Dẫn dụ vào bẫy QR Code Đây là bước mấu chốt. Kẻ lừa đảo gửi cho nạn nhân một mã QR và yêu cầu dùng ứng dụng ngân hàng để quét mã này, nói rằng đây là thao tác để "nhận lại tiền hoàn" và "hủy thẻ thành viên" không có thật.

Bước 3: Thao túng tâm lý và rút tiền liên hoàn Khi nạn nhân quét mã QR, tài khoản của họ không nhận được tiền mà ngược lại, bị trừ đi một khoản. Khi nạn nhân thắc mắc, kẻ gian sẽ đổ lỗi do "sai thao tác" và liên tục thúc ép phải chuyển thêm tiền hoặc quét mã nhiều lần nữa để "hoàn thành tiến trình" và được nhận lại toàn bộ số tiền đã mất.

Chính vòng lặp "mất tiền -> cố gỡ lại -> mất thêm tiền" này đã khiến nạn nhân sập bẫy và thiệt hại số tiền cực lớn.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Tuyệt đối không chuyển khoản thanh toán khi chưa trực tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa đã đặt. Người dân cần xác minh kỹ lưỡng thông tin trước khi thực hiện giao dịch, không đăng nhập vào các đường link hay quét mã QR do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo. Hiện nay, các doanh nghiệp chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu mã vận đơn, người dân nên chủ động sử dụng các kênh chính thức này để theo dõi đơn hàng. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời.