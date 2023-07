Xuất khẩu một mặt hàng sang Nga bất ngờ tăng hơn 1.000% trong tháng 6: Sản lượng của Việt Nam gấp 10 lần quốc gia này, đứng top 3 thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nga mang về hơn 812 triệu USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu sụt giảm nhẹ, tuy nhiên lại chứng kiến nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng tốt sang thị trường này. Một trong số đó là các sản phẩm từ cao su.

Cụ thể, xuất khẩu sản phẩm từ cao su sang Nga trong tháng 6 đạt kim ngạch 358.889 USD, tăng 1.096% so với tháng 6/2022. Tính đến hết tháng 6/2023, xuất khẩu các sản phẩm từ cao su sang thị trường này mang về hơn 5,08 tỷ USD, tăng 465% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong khi đó trong tháng 6/2023, cả nước xuất khẩu các sản phẩm từ cao su đạt hơn 93 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng 5/2023. Tính chung trong nửa đầu năm, xuất khẩu các sản phẩm từ cao su thu về hơn 515 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy xuất khẩu cao su sang Nga chỉ chiếm tỷ trọng gần 1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang (Rosstat) cho biết sản lượng cao su tổng hợp ở dạng nguyên sinh tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 121.000 tấn trong năm 2022. Đối với các sản phẩm từ cao su, sản xuất lốp xe, vỏ và túi cao su giảm 42,3% so với cùng kỳ xuống 2,7 triệu chiếc.

Còn tại Việt Nam, số liệu từ Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) cho biết trong năm 2022, diện tích cao su Việt Nam đạt 929,5 ngàn ha, sản lượng đạt gần 1,29 triệu tấn, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 10,4 tỷ USD, chiếm 2,8% kim ngạch xuất khẩu các loại hàng hóa của cả nước, tăng 9,1% so với năm 2021. Trong đó, sản phẩm cao su đạt kim ngạch cao nhất (4,2 tỷ USD), tiếp đó là cao su thiên nhiên (hơn 3,3 tỷ USD) và gỗ cao su (2,8 tỷ USD). Như vậy có thể thấy sản lượng cao su của Việt Nam đang gấp 10 lần so với Nga.

Mặc dù gặp những trở ngại do các yếu tố địa chính trị trên thế giới cũng như tác động của thị trường hậu Covid-19, ngành cao su Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 5 về diện tích, thứ 3 về sản lượng cao su thiên nhiên trên thế giới và dẫn đầu về năng suất trong khu vực châu Á với hoạt động xuất khẩu ba nhóm mặt hàng sản phẩm cao su là cao su thiên nhiên, gỗ và sản phẩm gỗ cao su duy trì mức tăng trưởng tích cực.

Các quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng cao su thiên nhiên. Nguồn: Statista

Dù kim ngạch giảm nhẹ so với năm trước tuy nhiên Nga tiếp tục giữ vai trò là một thị trường tiềm năng của Việt Nam. Trong năm 2022, Nga đã chi hơn 5,15 triệu USD để nhập khẩu các sản phẩm từ cao su của Việt Nam, tăng 56,64% so với năm 2021. Nhập khẩu cao su tổng hợp của Nga dự kiến đạt 235 triệu USD vào năm 2026, tăng trung bình 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ năm 2001, nhu cầu của Nga đã tăng 5,9% mỗi năm. Năm 2021, Nga là nhà nhập khẩu cao su tổng hợp lớn thứ 24 với 210 triệu USD, sau Romania, Mỹ, Đức và Malaysia. Dự báo trong nửa cuối năm 2023, Nga vẫn tiếp tục là một thị trường tiềm năng cho cao su và các sản phẩm từ cao su của Việt Nam.