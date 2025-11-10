Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 10 đạt hơn 114 nghìn tấn, trị giá hơn 187 triệu USD, tăng hơn 10% cả về lượng lẫn giá trị.

Tính từ đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,4 triệu tấn bông các loại, trị giá hơn 2,4 tỷ USD, tăng 16% về lượng và tăng 1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 10 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường nhập khẩu bông lớn nhất cho Việt Nam, với 691 nghìn tấn, chính thức vượt mốc 1,2 tỷ USD, tăng mạnh 128% về lượng và tăng 93% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 10, mức tăng lên tới 151% về lượng và 128% về trị giá.

Nhập khẩu tăng mạnh nhờ giá bình quân giảm 15% so với cùng kỳ. Thị trường này liên tục duy trì vị trí nhà cung cấp bông số 1 cho Việt Nam trong vòng 1 năm qua với thị phần chiếm gần 49%.

Brazil đứng thứ 2 với 386 nghìn tấn trong 10 tháng đầu năm, tương đương 667 triệu USD, tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch. Trong khi đó, nhập khẩu từ Úc lại giảm mạnh cả về lượng lẫn kim ngạch.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới, với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Sự tăng tốc trong nhập khẩu bông Mỹ của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu bông Mỹ sang Trung Quốc giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025, theo dữ liệu từ Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSEG). Nguyên nhân đến từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và chính sách thuế quan khiến bông Mỹ mất lợi thế cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc. Ngược lại, các thị trường châu Á khác như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Việt Nam lại ghi nhận mức tăng đột biến.

Sự dịch chuyển này phản ánh xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu, khi các doanh nghiệp quốc tế đang tăng cường đầu tư sản xuất tại Việt Nam để tận dụng lợi thế về chi phí, lao động và các hiệp định thương mại tự do như CPTPP và EVFTA. Điều này không chỉ giúp Mỹ duy trì đầu ra cho ngành bông, mà còn củng cố vai trò của Việt Nam như trung tâm dệt may sợi khu vực, trở thành “điểm đến vàng” trong chuỗi giá trị bông dệt may toàn cầu.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dệt may Việt Nam thời gian qua đang là động lực trực tiếp khiến nhu cầu nhập khẩu bông nguyên liệu gia tăng nhanh chóng. Trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã phục hồi ấn tượng sau giai đoạn suy giảm, với kim ngạch ước đạt gần 33 tỷ USD, tăng hơn 7%so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp dệt sợi, đặc biệt là nhóm sản xuất hàng xuất khẩu sang Mỹ, EU và Nhật Bản, đang đẩy mạnh mở rộng công suất, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ bông thô ngày càng lớn.

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), các nhà máy sợi trong nước đang hoạt động với công suất cao, đặc biệt tại các trung tâm sản xuất như Bình Dương, Đồng Nai, Nam Định và Thái Bình. Việc mở rộng đơn hàng xuất khẩu trong quý III và quý IV/2025, cùng xu hướng dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc và Bangladesh sang Việt Nam, khiến bông nhập khẩu trở thành nguyên liệu chiến lược giúp doanh nghiệp đảm bảo sản xuất liên tục.

Bông nhập khẩu từ Mỹ không chỉ đáp ứng về chất lượng sợi ổn định, độ trắng và độ bền cao, mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp sợi lớn đã ký kết hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp Mỹ để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho các năm tới.