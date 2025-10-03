Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh

03-10-2025

Số liệu mới nhất cho thấy sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đã tăng trưởng kỷ lục trong tháng 8. Bên cạnh đó, giá cả cũng ghi nhận mức biến động nhất định.

Xuất khẩu sầu riêng ghi nhận mức tăng mạnh

Xuất khẩu sầu riêng ghi nhận mức tăng mạnh

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tháng 8 vừa qua, xuất khẩu sầu riêng đạt 589 triệu USD, tăng 55% so với tháng 7 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu đạt 1,79 tỉ USD, trong đó riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 91% với 1,6 tỉ USD. Dự kiến tháng 9, kim ngạch có thể cán mốc 700 - 800 triệu USD. Năm nay, giá sầu riêng tại vườn giảm còn hơn 60.000 đồng/kg, thậm chí dưới 30.000 đồng/kg ở một số nơi. Tuy nhiên, nhờ sản lượng tăng và nhu cầu thị trường lớn, xuất khẩu sầu riêng vẫn tiếp tục bứt phá.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), thời gian gần đây, xuất khẩu sầu riêng luôn đạt kim ngạch cao nhờ sản lượng dồi dào và không còn bị cảnh báo về tình trạng nhiễm dư lượng Cadimi. Bên cạnh đó, thời gian qua giá sầu riêng xuất khẩu cũng đã tăng trở lại, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này tăng cao, tính đến hết tháng 9/2025, xuất khẩu sầu riêng đã mang về khoảng 2,6 tỷ USD, thị trường Trung Quốc vẫn dẫn đầu về nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.

Ngoài xuất khẩu rau quả tươi, điểm khác biệt lớn nhất trong năm 2025 là tốc độ tăng trưởng của nhóm chế biến đã vượt xa rau quả tươi khoảng 10%, điều vốn hiếm thấy trước đây. Sở dĩ có sự tăng trưởng này, ông Đặng Phúc Nguyên đánh giá, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thêm nhà máy, dây chuyền hiện đại, mở rộng vùng chuyên canh và nâng cao chất lượng nguyên liệu, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu. Bởi rau quả chế biến không chỉ giúp ổn định giá nông sản trong nước mà còn nâng giá trị gấp 3-5 lần so với hàng tươi, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản.

Trong các thị trường nhập khẩu trái cây Việt Nam, các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục là động lực chính, trong khi đó thị trường Trung Quốc vẫn đang tiếp tục mở ra dư địa đáng kể. Vừa qua, thị trường Trung Quốc cũng đã thông qua 4 nghị định thư cho phép xuất khẩu chính ngạch ớt, chanh leo, tổ yến và cám gạo. Những thỏa thuận này giúp đa dạng hóa sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, đồng thời hỗ trợ ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào.

Với đà phát triển của các sản phẩm trái cây chế biến, các chuyên gian ngành nông nghiệp dự báo, giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời điểm bứt phá của rau quả chế biến Việt Nam khi Trung Quốc tiếp tục mở cửa thêm nhiều loại trái cây chế biến, trong khi châu Âu và các thị trường khác đẩy mạnh nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm "xanh" và bền vững. Nếu tận dụng tốt các nghị định thư đã ký, kết hợp đầu tư công nghệ chế biến sâu và vùng nguyên liệu đạt chuẩn, Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số mỗi năm, đưa rau quả chế biến trở thành nhóm hàng xuất khẩu ổn định, không còn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu tươi như trước.

Giá sầu riêng giảm sâu nhưng xuất khẩu vẫn tăng mạnh

Theo PV

VTV

