Xuất khẩu vải thiều thắng lớn

Trong đó, riêng tháng 7, kim ngạch xuất khẩu vải đạt gần 35 triệu USD, cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 71% với giá trị 57 triệu USD. Các thị trường khó tính như Hà Lan, Australia, Pháp, Mỹ và Anh cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Nguyên nhân giúp vải Việt Nam bứt phá là giá bán tại vườn giảm, sản lượng dồi dào. Ngoài ra, diện tích trồng theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP mở rộng nhanh, đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu nghiêm ngặt của Nhật Bản, Mỹ và EU.

Trên thị trường quốc tế, vải Việt Nam được bán lẻ khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định chất lượng vải ngày càng được nâng cao nhờ công nghệ bảo quản hiện đại, kéo dài thời gian tươi ngon. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, giúp gia tăng năng suất và đảm bảo đồng đều chất lượng.

Năm nay, lần đầu tiên vải tươi Việt Nam có mặt trong hệ thống siêu thị Costco - nhà bán lẻ lớn nhất Bắc Mỹ với hơn 635 cửa hàng tại Mỹ và Canada. Trước đó, vải Việt mới chỉ xuất hiện rải rác ở một số chuỗi như Safeway. Việc vào được Costco được đánh giá là bước tiến lớn, đưa đặc sản mùa hè này tiếp cận kênh bán lẻ toàn cầu.

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng danh mục, đưa thêm nhiều nông sản thế mạnh khác thâm nhập thị trường Mỹ.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, niên vụ 2025 dự kiến thu hoạch 303.000 tấn vải, tăng 30% so với năm 2024, riêng Bắc Giang đạt 165.000 tấn.



