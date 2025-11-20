Xuất nhập khẩu vượt mốc 800 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

Theo Cục Hải quan, riêng trong nửa đầu tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 38,3 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 19,25 tỷ USD với sự đóng góp nổi bật của các nhóm hàng chủ lực: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,8 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,36 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 2,16 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,39 tỷ USD; giày dép vượt mốc 1 tỷ USD. Đây đều là những ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu và phản ánh đà mở rộng sản xuất của khu vực công nghiệp chế biến - chế tạo.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong kỳ đạt 19,1 tỷ USD. Hai nhóm hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,62 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,59 tỷ USD. Diễn biến này cho thấy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện và thiết bị phục vụ sản xuất tiếp tục ở mức cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu những tháng cuối năm.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 800 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD và nhập khẩu đạt 390,74 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư 19,5 tỷ USD tạo điều kiện hỗ trợ ổn định vĩ mô, giảm áp lực lên tỷ giá và củng cố sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đối mặt biến động thương mại.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam dự báo cán mốc 900 tỷ USD trong năm nay.

Số liệu trên cho thấy thương mại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ. Theo Cục Hải quan, động lực tăng trưởng xuất khẩu đến từ ba yếu tố chính. Theo đó, các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Điện tử, điện thoại, máy móc và linh kiện vẫn là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu xuất khẩu và hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện còn hiệu lực, đặc biệt là với châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực ASEAN, góp phần duy trì thị phần trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt. Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng lên cho thấy năng lực sản xuất trong nước tiếp tục mở rộng, từ đó tạo xung lực tăng trưởng cho xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Cơ quan hải quan cũng nhận định rằng tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tư liệu sản xuất là tín hiệu tích cực đối với triển vọng xuất khẩu, đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai các kế hoạch sản xuất cho đơn hàng năm 2026 ngay trong quý IV năm nay.

Với kết quả trên, triển vọng kim ngạch xuất nhập khẩu chạm mốc 900 tỷ USD trong năm nay đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng nhận định rằng nếu các thị trường lớn duy trì đà phục hồi và doanh nghiệp trong nước tận dụng tốt đơn hàng cuối năm, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 không chỉ dừng lại ở mốc 800 tỷ USD mà còn có thể tiến gần tới mốc 900 tỷ USD.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, thương mại Việt Nam sẽ lập kỷ lục hai lần chỉ trong một năm: vượt 800 tỷ USD và tiến gần 900 tỷ USD, qua đó khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.