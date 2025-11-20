Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất nhập khẩu vượt mốc 800 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

20-11-2025 - 14:19 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dữ liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt hơn 800 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Theo Cục Hải quan, riêng trong nửa đầu tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 38,3 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 19,25 tỷ USD với sự đóng góp nổi bật của các nhóm hàng chủ lực: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,8 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,36 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 2,16 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,39 tỷ USD; giày dép vượt mốc 1 tỷ USD. Đây đều là những ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu và phản ánh đà mở rộng sản xuất của khu vực công nghiệp chế biến - chế tạo.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong kỳ đạt 19,1 tỷ USD. Hai nhóm hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,62 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,59 tỷ USD. Diễn biến này cho thấy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện và thiết bị phục vụ sản xuất tiếp tục ở mức cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu những tháng cuối năm.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 800 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD và nhập khẩu đạt 390,74 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư 19,5 tỷ USD tạo điều kiện hỗ trợ ổn định vĩ mô, giảm áp lực lên tỷ giá và củng cố sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đối mặt biến động thương mại.

Xuất nhập khẩu vượt mốc 800 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay- Ảnh 1.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam dự báo cán mốc 900 tỷ USD trong năm nay.

Số liệu trên cho thấy thương mại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ. Theo Cục Hải quan, động lực tăng trưởng xuất khẩu đến từ ba yếu tố chính. Theo đó, các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Điện tử, điện thoại, máy móc và linh kiện vẫn là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu xuất khẩu và hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện còn hiệu lực, đặc biệt là với châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực ASEAN, góp phần duy trì thị phần trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt. Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng lên cho thấy năng lực sản xuất trong nước tiếp tục mở rộng, từ đó tạo xung lực tăng trưởng cho xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Cơ quan hải quan cũng nhận định rằng tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tư liệu sản xuất là tín hiệu tích cực đối với triển vọng xuất khẩu, đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai các kế hoạch sản xuất cho đơn hàng năm 2026 ngay trong quý IV năm nay.

Với kết quả trên, triển vọng kim ngạch xuất nhập khẩu chạm mốc 900 tỷ USD trong năm nay đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng nhận định rằng nếu các thị trường lớn duy trì đà phục hồi và doanh nghiệp trong nước tận dụng tốt đơn hàng cuối năm, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 không chỉ dừng lại ở mốc 800 tỷ USD mà còn có thể tiến gần tới mốc 900 tỷ USD.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, thương mại Việt Nam sẽ lập kỷ lục hai lần chỉ trong một năm: vượt 800 tỷ USD và tiến gần 900 tỷ USD, qua đó khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Xuất khẩu thủy sản cả năm dự báo đạt 10,5 tỷ USD

Theo Xuân Phong

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Muốn được giảm tiền thuê đất năm 2025, người dân cần làm ngay việc này trước 30/11

Muốn được giảm tiền thuê đất năm 2025, người dân cần làm ngay việc này trước 30/11 Nổi bật

Hà Nội bắt đầu lên quy hoạch tầm nhìn trăm năm, hàng loạt 'đại dự án' được đưa vào nghiên cứu

Hà Nội bắt đầu lên quy hoạch tầm nhìn trăm năm, hàng loạt 'đại dự án' được đưa vào nghiên cứu Nổi bật

TPHCM phát hiện hơn 372.000 sản phẩm vi phạm trong gần một tháng

TPHCM phát hiện hơn 372.000 sản phẩm vi phạm trong gần một tháng

14:06 , 20/11/2025
Thay đổi lớn với toàn bộ xe buýt ở Hà Nội và TP.HCM

Thay đổi lớn với toàn bộ xe buýt ở Hà Nội và TP.HCM

14:05 , 20/11/2025
Từ trồng chè tới sản xuất chip: Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Việt đầu tư vào nền kinh tế 260 tỷ USD

Từ trồng chè tới sản xuất chip: Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Việt đầu tư vào nền kinh tế 260 tỷ USD

13:55 , 20/11/2025
Loạt hạ tầng, sân bay “nối đuôi nhau” về đích, động lực tăng trưởng cho Đồng Nai trong chu kỳ mới

Loạt hạ tầng, sân bay “nối đuôi nhau” về đích, động lực tăng trưởng cho Đồng Nai trong chu kỳ mới

13:51 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên