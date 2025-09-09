Xưng hô "bất thường" của con trai Lại Văn Sâm với bố, dàn sao Việt phản ứng

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đăng hình ảnh chụp cùng bố - MC Lại Văn Sâm kèm dòng trạng thái đầy dí dỏm. Status của Lại Băc Hải Đăng cũng tiết lộ cách xưng hô của anh với bố, qua đấy cho thấy hai bố con vô cùng thân thiết. Cụ thể, anh viết: “Anh iu dẫn đi hội”.

Được biết, hình ảnh mà con trai Lại Văn Sâm đăng tải là lúc 2 bố con cùng đi dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam. Trong ảnh, 2 bố con nam MC cùng mặc vest lịch lãm.

Hình ảnh đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ trên trang cá nhân cùng dòng status dí dỏm.

Status của đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng điểm thú vị không kém chính là phần bình luận của khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và dàn sao Việt. Đa số đều bày tỏ sự thích thú với cách xưng hô của con trai Lại Văn Sâm dành cho ông.

MC Diễm Quỳnh cũng tếu táo viết: “Hôm nay không ôm anh yêu không về”. MC Phí Linh comment: “Yêu ạ”; Tùng Dương bình luận “2 bố con giống nhau y hệt ạ”.

Một số bạn bè và khán giả cũng vui vẻ đùa theo Lại Bắc Hải Đăng khi gọi 2 bố con là “2 anh em”. Một người bạn của con trai Lại Văn Sâm viết: “Trộm vía 2 anh em tình củm quá”.

Nhà báo Lại Văn Sâm sinh năm 1957, nổi tiếng với nhiều chương trình truyền hình trên VTV như: SV96, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, Ký ức vui vẻ…

MC Lại Văn Sâm có một người con trai duy nhất là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng sinh năm 1979. Anh nối nghiệp bố, cũng công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, và là người đứng sau nhiều chương trình ăn khách như: Đồ Rê Mí, Rung chuông vàng, Điều ước thứ 7…