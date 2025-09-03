Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuyên lễ, xuyên đêm thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

03-09-2025 - 08:43 AM | Bất động sản

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, các nhà thầu đã tổ chức gần 2.450 kỹ sư, công nhân, chia thành 139 mũi chạy đua với tiến độ.

Ngày 2/9, trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được phân thành hai dự án thành phần, đến nay, sản lượng thi công dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đạt 76%; đoạn Hậu Giang - Cà Mau đạt khoảng 70%.

Ban QLDA Mỹ Thuận đã tích cực phối hợp với các địa phương để xử lý các vướng mắc về GPMB, kết quả đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn tuyến cao tốc đạt tỷ lệ 100%

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân sự để kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công, đảm bảo nhà thầu duy trì nhân sự, máy móc thi công liên tục.

Công nhân xuyên đêm thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Đa số các nhà thầu đều tổ chức làm xuyên lễ trên công trường, các đơn vị tập trung thi công đã tăng ca, tăng kíp, máy móc thiết bị triển khai thi công dỡ tải, móng mặt đường trong dịp lễ.

Trên công trường, các nhà thầu đã tổ chức gần 2.450 kỹ sư, công nhân, chia thành 139 mũi chạy đua với tiến độ, thay phiên nhau bám trụ trên công trường.

Đến nay, sản lượng thi công dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đạt 76%; đoạn Hậu Giang - Cà Mau đạt khoảng 70%

Thi công xuyên lễ, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu phải đảm bảo chế độ cho kỹ sư, công nhân thi công những ngày nghỉ lễ, đúng các quy định của pháp luật lao động, để họ yên tâm làm việc, duy trì tiến độ công trình, tranh thủ thi công lúc thời tiết thuận lợi.

Lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận đi kiểm tra công trường và chỉ đạo thi công dự án

“Dù áp lực tiến độ rất lớn để kịp hoàn thành đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau vào tháng 12 tới, góp phần đạt mục tiêu có 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm nay, nhưng công tác chất lượng, an toàn lao động phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối, không vì tiến độ ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan", ông Thi nhấn mạnh.

Theo PV

Đời sống & Pháp luật

