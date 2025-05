Yamaha nhá hàng xe tay ga đời mới dễ làm dân phượt thích mê: Mạnh gấp rưỡi Exciter, dáng ngồi thoải mái

Vào cuối tháng 3/2025, thông tin Yamaha XMAX 300 thế hệ mới rục rịch về các đại lý, hứa hẹn mang đến lựa chọn xe ga phân khối lớn (Maxi-scooter) hấp dẫn cho người tiêu dùng Việt Nam đã làm nóng các diễn đàn mạng.

Ngày hôm qua, trên fanpage của Yamaha Motor Việt Nam dã chính thức đăng tải thông tin về sự kiện ra mắt mẫu xe này.

Theo Yamaha, sự kiện sẽ giới thiệu siêu phẩm XMAX 300 và các dòng xe thuộc phân khúc MAX Series – những dòng xe ga đậm chất thể thao, trang bị công nghệ và đẳng cấp, mang đến định nghĩa mới cho xu hướng di chuyển hiện đại, mở ra kỷ nguyên mới về phong cách và hiệu suất hoạt động trong đô thị hoặc xa hơn thế nữa.

Tại Việt Nam, Yamaha XMAX 300 hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe tay ga 300cc, cạnh tranh trực tiếp với những cái tên đình đám như Honda SH350i, hay Vespa GTS Super Tech 300.

Với dòng xe tay ga trong phân khúc chuyên đi đường dài 300cc, Yamaha XMAX 300 cũng được xem là lựa chọn phổ biến và dễ tiếp cận hơn cả. Honda có mẫu ADV350 thuộc cùng dòng, nhưng hiện vẫn chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

"Trái tim" của Yamaha XMAX 300 là động cơ 292cc cho công suất lên tới 20,6 kW (27,63 mã lực) tại 7.250 vòng/phút, và mô men xoắn 29 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Để dễ hình dung, nếu so sánh với Exciter 155 VVA thì mức công suất của Yamaha XMAX 300 lớn hơn gấp 1,5 lần so với Yamaha Exciter 155 VVA (13,2 kW / 17,7 mã lực / 14,4 Nm).

Tuy nhiên, trong khi Exciter 155 sử dụng hộp số 6 cấp chỉnh tay thì Yamaha XMAX 300 sử dụng hộp số vô cấp CVT.

Do động cơ lớn hơn, Yamaha XMAX 300 cũng có mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn so với các mẫu xe phổ thông, đạt mức trung bình 3,26L/100km. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn một chút so với các đối thủ trong phân khúc.

So với các đối thủ, điều làm nên sự khác biệt nhất chính là kiểu dáng của xe. Khác với phong cách nhã nhặn của các đối thủ, Yamaha XMAX 300 có thiết kế đậm chất thể thao nam tính, mạnh mẽ, gây ấn tượng mạnh với các đường dập sắc cạnh.

Thiết kế của xe thừa hưởng nhiều đường nét từ mẫu maxi-scooter "đàn anh" TMAX, tạo nên sự liền mạch và cuốn hút.

XMAX 300 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.185 x 795 x 1.410mm, chiều dài cơ sở đạt 1.540mm và trọng lượng ướt 181kg. Với chiều cao yên 795mm, mẫu xe này phù hợp với những người lái có chiều cao từ mức trung bình trở lên.

Được định vị trong phân khúc xe ga cao cấp với mức giá 139 triệu đồng, Yamaha XMAX 300 sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

Hệ thống hai màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin vận hành. Màn hình phía trên hiển thị các thông số như tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường, trong khi màn hình phía dưới hiển thị vòng tua máy, thời gian, nhiệt độ và các thông báo khác.

Ngoài ra, thông qua ứng dụng mà Yamaha phát triển riêng, xe cũng có thể kết nối với điện thoại của người dùng, như thông báo về tin nhắn, cuộc gọi, trạng thái pin của điện thoại sau đó có thể hiển thị trên màn hình xe.

Đồng thời, với ứng dụng điện thoại cũng cho phép hiển thị các chỉ số vận hành của xe, từ nhật ký di chuyển, mức tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường đi, vị trí đỗ xe, nhắc lịch bảo dưỡng, đến độ nghiêng của xe khi di chuyển.

Về tiện ích, Yamaha XMAX 300 sở hữu cốp xe rộng rãi, có khả năng chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED toàn thân, phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), khóa thông minh Smartkey và yên xe hai tầng được thiết kế công thái học.

Một điểm cộng đáng lưu ý với mẫu xe ga thể thao này chính là việc xe có mức giá không đổi so với phiên bản hiện tại, tức có giá 139 triệu đồng. Đây được xem là một lợi thế cạnh tranh lớn, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Mức giá này cũng dễ chịu hơn so với 2 đối thủ cùng phân khúc là Honda SH350i (giá từ 152,1 triệu đồng) và Vespa GTS Super Tech 300 (158,6 triệu đông).

Ngày 14/4/2025, phiên bản nâng cấp của dòng maxi-scooter XMAX 300 ABS 2025 cũng đã ra mắt tại thị trường Nhật Bản với giá đề xuất 737.000 yên (khoảng 127 triệu VNĐ). Dù không có những thay đổi quá lớn, nhưng Yamaha đã tập trung cải thiện trọng lượng, tiện ích và công nghệ, mang đến trải nghiệm lái tối ưu hơn.

Để dễ so sánh, dưới đây là các thông số cơ bản của một vài mẫu xe ga nổi bật trong phân khúc này. (Yamaha NVX thuộc phân khúc xe phổ thông, được thêm vào nhằm giúp độc giả dễ hình dung).