Yên Phong Gateway – Biểu tượng đầu tư mới tại trung tâm Bắc Ninh

Vị thế chiến lược – trung tâm kết nối vùng kinh tế Bắc Bộ

Tọa lạc giữa tam giác tăng trưởng Hà Nội – Bắc Ninh – Thái Nguyên, Yên Phong Gateway sở hữu lợi thế hạ tầng vượt trội khi kết nối trực tiếp các tuyến huyết mạch: cao tốc Hà Nội – Bắc Giang (CT01), cao tốc Bắc Ninh – Phả Lại, tỉnh lộ 295 cùng hệ thống đường liên vùng hiện đại.Từ phân khu Yên Phong Gateway, có thể dễ dàng di chuyển đến các trung tâm trọng điểm trong khu vực nhờ mạng lưới giao thông hoàn thiện. Dự án chỉ cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 25 phút, trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 35 phút và thành phố Bắc Ninh chỉ 15 phút di chuyển. Ngoài ra, vị trí này còn kết nối nhanh chóng tới các khu công nghiệp lớn như Yên Phong I & II, VSIP, Amkor và Tổ hợp Samsung Complex Bắc Ninh, tạo nên lợi thế vượt trội về giao thương, làm việc và khai thác đầu tư.

Theo quy hoạch vùng Thủ đô mở rộng, Yên Phong được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện đại, đón đầu xu thế giãn dân và đầu tư vệ tinh từ Hà Nội. Khu vực này còn là nơi tập trung của hàng loạt dự án quy mô như Sun Urban City Bắc Ninh, Vinhomes Hòa Long, EuroWindow Yên Phong hay ICD Logistics Yên Phong, góp phần hình thành mạng lưới đô thị – thương mại – công nghiệp đồng bộ và hiện đại bậc nhất miền Bắc.

Phân khu Yên Phong Gateway – Bệ phóng dòng vốn đầu tư bền vững

Với quy mô gần 11ha, gồm 548 lô đất nền diện tích từ 75m² – 252m², Yên Phong Gateway được quy hoạch hiện đại, chú trọng không gian sống xanh và hạ tầng tiện ích. Hơn 60% diện tích dự án được dành cho công viên, mặt nước và giao thông nội khu, mang đến môi trường sống thoáng đãng, thân thiện và bền vững giữa trung tâm công nghiệp sôi động của Bắc Ninh.

Khu đô thị Đông Yên – Phân khu Yên Phong Gateway đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ - đi kèm với 30 tòa chung cư – trong đó có 12 tòa đã bàn giao sinh sống cho đội ngũ chuyên gia cấp cao khu công nghiệp Samsung.

Dự án nằm liền kề khu nhà ở cao cấp cho cán bộ, kỹ sư Samsung Bắc Ninh (30 tòa chung cư, 12 tòa đã bàn giao), tạo nguồn cầu thuê – mua ổn định từ hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và nhà đầu tư. Nhờ đó, Yên Phong Gateway vừa là sản phẩm an cư chất lượng cao, vừa là tài sản đầu tư sinh lời bền vững, đặc biệt phù hợp trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang tìm đến các khu vực có hạ tầng và công nghiệp phát triển mạnh.

Hạ tầng đồng bộ, cùng chuỗi hệ thống các khu công nghiệp công nghệ cao tại Bắc Ninh tiêu biểu trong đó là khu công nghiệp SamSung Bắc Ninh – là điểm nhấn thu hút cho phân khu Yên Phong Gateway

Theo định hướng phát triển vùng Bắc Ninh, khu vực Đông Yên – Yên Phong được xác định là điểm kết nối chiến lược trong hành lang kinh tế Hà Nội – Bắc Ninh – Bắc Giang – Thái Nguyên, đồng thời nằm trong vùng phát triển trọng điểm công nghiệp – logistics miền Bắc.

Các công trình trọng điểm như cảng cạn ICD Bắc Ninh đang hoàn thiện giai đoạn 1, sân bay Gia Bình đang được quy hoạch, cùng hệ thống đại học lớn như ĐH Bách Khoa, Ngoại Thương, Luật, Tài nguyên Môi trường, Quốc tế Bắc Hà, Đông Á… đang hình thành nên "thành phố tri thức" thu hút lực lượng lao động chuyên môn cao.Sự cộng hưởng của hạ tầng – giáo dục – công nghiệp đã tạo nên nền tảng vững chắc để Yên Phong Gateway trở thành tâm điểm phát triển và bệ phóng cho giá trị đầu tư dài hạn.

Bài toán dòng tiền – từ an cư đến đầu tư sinh lợi

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tùng – Tổng Giám đốc FAM Group, Yên Phong Gateway được xem là dòng sản phẩm đầu tư "hai trong một" – vừa đảm bảo an cư bền vững, vừa mang lại hiệu quả sinh lời ổn định. Ở góc độ đầu tư trung hạn giai đoạn 2025–2028, dự án sở hữu lợi thế rõ rệt khi mặt bằng giá hiện tại vẫn đang ở mức cạnh tranh, trong khi hạ tầng khu vực và các dự án lân cận đang đồng loạt hoàn thiện. Dự kiến, biên độ tăng giá có thể đạt 20–30% mỗi năm, mang đến mức sinh lời an toàn và bền vững cho nhà đầu tư.

Song song đó, khả năng khai thác cho thuê tại Yên Phong Gateway cũng rất hấp dẫn nhờ nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ đến từ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận như Samsung, Amkor hay VSIP. Các mô hình nhà trọ cao cấp, shophouse, nhà hàng hoặc mini hotel tại đây được đánh giá có thể đạt tỷ suất lợi nhuận 12–15%/năm, cao hơn hẳn so với các kênh đầu tư truyền thống.

Đặc biệt, về tính thanh khoản, Bắc Ninh từ lâu đã nằm trong nhóm thị trường có tỷ lệ giao dịch đất nền cao nhất miền Bắc. Nhờ pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và quy hoạch rõ ràng, Yên Phong Gateway được xem là sản phẩm đầu tư an toàn, dễ giao dịch và dễ sinh lời, phù hợp với cả nhà đầu tư trung hạn lẫn dài hạn.

Chỉ duy nhất 21 căn Shophouse 7 tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài mặt tiền tỉnh lộ 286 đây có thể sử dụng làm mini-holtel cho đối tượng cán bộ chuyên gia cấp cao, còn lại tất cả sản phẩm đều là đất nền, Yên Phong Gateway khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược tại Bắc Ninh trong những tháng cuối năm.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển về các khu vực có hạ tầng – công nghiệp – quy hoạch rõ ràng, Yên Phong Gateway hội tụ trọn vẹn các yếu tố "vàng": vị trí chiến lược, tiềm năng tăng giá, khả năng khai thác dòng tiền ổn định và thanh khoản cao.

Dưới sự đồng hành của Chủ Đầu Tư REQ và FAM Group, dự án không chỉ mở ra cơ hội an cư lý tưởng, mà còn là "bệ phóng phồn vinh", biểu tượng cho một Bắc Ninh hiện đại, năng động và thịnh vượng trong kỷ nguyên đô thị công nghiệp công nghệ cao.