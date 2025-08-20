Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Yêu nụ cười Việt Nam", Hoàng Bách kể chuyện dấu ấn "nụ cười" tươi sáng từ tình yêu đất nước

20-08-2025

"Yêu nụ cười Việt Nam", Hoàng Bách kể chuyện dấu ấn "nụ cười" tươi sáng từ tình yêu đất nước

“Cùng tôi hát vang mãi, Việt Nam ơi. Bao dấu yêu, Tổ quốc tôi. Hát vang mãi lời trái tim tôi, Việt Nam", là lời hát vang lên từ trái tim của Hoàng Bách.

 

Tiếp nối hành trình âm nhạc sâu sắc và đầy cảm xúc trong EP "Lời trái tim Việt Nam", ca sĩ Hoàng Bách chính thức ra mắt MV "Yêu nụ cười Việt Nam" như một lát cắt tươi sáng, tràn đầy năng lượng giữa những cảm xúc tự sự của hành trình yêu nước bằng âm nhạc.

Không chọn lối thể hiện hô hào hay tuyên ngôn mạnh mẽ, MV là một lời kể chân thành, sinh động, mang chất liệu dân gian hiện đại, được chắt lọc từ chính trải nghiệm sống, cảm nhận và quan sát của một người nghệ sĩ luôn đặt trái tim mình giữa dòng chảy của đất nước và thời đại. 

Ca khúc “Yêu nụ cười Việt Nam” được đặt ở vị trí trung tâm trong tổng thể của EP ba ca khúc “Lời trái tim Việt Nam”, bên cạnh bản nhạc chủ đề và “Welcome to Việt Nam”. Đây là bài hát sử dụng tiết tấu EDM kết hợp nhạc cụ dân tộc, có đồng dao thiếu nhi và mang màu sắc sôi động nhất trong toàn bộ dự án.

Không chỉ là một điểm nhấn về âm thanh và màu sắc, bài hát còn thể hiện trọn vẹn hướng đi nghệ thuật mà Hoàng Bách theo đuổi: kết nối văn hoá Việt với ngôn ngữ đương đại, giữ truyền thống nhưng không ngại thay đổi, và trao lại tinh thần yêu nước một cách tự nhiên nhất đến khán giả mọi lứa tuổi.

MV mở ra một thế giới nơi “nụ cười Việt Nam” hiện diện như một thông điệp đầy năng lượng tích cực. Trong bối cảnh xã hội liên tục biến đổi, con người phải đối mặt với nhiều áp lực hiện sinh, thì những hình ảnh giản dị nhất như nụ cười của một em bé, của mẹ già răng đen, của người bán hàng rong hay của các em nhỏ hát đồng dao bỗng trở thành biểu tượng cảm xúc mạnh mẽ. 

Với Hoàng Bách, việc viết nên một bài hát như “Yêu nụ cười Việt Nam” không đơn giản là một sáng tác âm nhạc thông thường, mà là một hành vi nghệ thuật có chủ đích, nhằm kết nối cảm xúc cộng đồng, để mỗi người Việt dù ở đâu, cũng thấy mình trong đó. Đây là một thông điệp đặc biệt đúng với bối cảnh năm 2025, khi xu hướng quay về giá trị quê hương, gia đình, Tổ quốc đang trở lại mạnh mẽ trên mạng xã hội, trong giới trẻ, và trong tâm thế của những người xa xứ. 

"Yêu nụ cười Việt Nam", Hoàng Bách kể chuyện dấu ấn "nụ cười" tươi sáng từ tình yêu đất nước- Ảnh 1.

 

Ca từ trong “Yêu nụ cười Việt Nam” không mang cấu trúc truyền thống của các ca khúc trữ tình, cũng không theo mô-típ quen thuộc của dòng nhạc yêu nước, mà được viết theo cách kể chuyện, cảm xúc, gợi hình ảnh cụ thể. Lời bài hát đượccô đọng trích trực tiếp từ trải nghiệm cá nhân của Hoàng Bách trong những chuyến đi xa, khi anh sống ở nước ngoài, đi qua nhiều quốc gia và luôn có sự so sánh ngầm giữa các nền văn hoá. Và trong những sự so sánh ấy, điều ở lại sâu nhất với anh chính là nụ cười Việt, một biểu tượng giản dị nhưng đắt giá.

Đó là nụ cười không cần ngôn ngữ, không cần màu cờ, không cần giới thiệu, chỉ cần xuất hiện là đủ khiến người ta thấy thân quen. Và với góc nhìn của một người nghệ sĩ, nụ cười ấy chính là tinh thần Việt lạc quan, ấm áp, bền bỉ, điều đang dần phai nhạt trong xã hội hiện đại nhưng lại có thể hồi sinh bằng âm nhạc.

Về mặt âm nhạc, ca khúc là sự kết hợp giữa nền tảng EDM nhẹ nhàng tươi sáng với các chất liệu dân gian như đàn tranh, sáo trúc, cùng phần đồng dao thiếu nhi được thể hiện bởi chính các em nhỏ. Đó là một sự giao thoa thú vị giữa cái hiện đại và cái truyền thống, giữa tiếng trống bass và giai điệu dân ca, giữa âm nhạc của thế giới và âm thanh của quê nhà. 

Đây không phải là một bản nhạc chỉ để nghe, mà là bản EDM “có linh hồn Việt”, vẫn giữ tính quốc tế nhưng gắn chặt với bản sắc dân tộc. Phần phối khí của Hoàng Bách và Duy Sơn đã mở ra một không gian âm nhạc mới, gần gũi với người trẻ hơn, dễ viral hơn và có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh truyền thông khác nhau, từ show truyền hình, video quảng bá du lịch đến sự kiện cộng đồng.

"Yêu nụ cười Việt Nam", Hoàng Bách kể chuyện dấu ấn "nụ cười" tươi sáng từ tình yêu đất nước- Ảnh 2.

MV “Yêu nụ cười Việt Nam” là sự tiếp nối hoàn hảo về mặt hình ảnh và thông điệp từ MV “Lời trái tim Việt Nam” từng được phát hành vào tháng 4, tạo thành một trục cảm xúc rõ ràng: từ sự tự sự lắng đọng, nội tâm đến cộng đồng tươi sáng, gắn kết. 

Không đi theo mô hình ca sĩ hát một bài rồi biến mất, Hoàng Bách xây dựng toàn bộ dự án âm nhạc như một hệ thống xuyên suốt có concept, có thông điệp, có độ lan tỏa và cả chiều sâu văn hóa. Từ những phần chia sẻ xúc động trên Facebook cá nhân, các buổi diễn live ở trong nước và quốc tế, các bài trả lời phỏng vấn, cho đến cách thiết kế mỗi bản phối, từng phần tử đều cho thấy sự đầu tư và quyết tâm theo đuổi một con đường riêng biệt: nghệ sĩ không chạy theo thị trường nhưng cũng không đứng ngoài cuộc chơi, nghệ sĩ kể chuyện bằng âm nhạc, nghệ sĩ nói về Việt Nam bằng chính sự rung động của mình.

PV

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
hoàng bách

