Zalo ra thông báo mới nhất: Tất cả công dân Việt Nam cần cập nhật ngay để không bị mất quyền lợi

13-09-2025 - 15:42 PM | Kinh tế số

Sư thay đổi này sẽ giúp rút gọn thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong tháng 9, Zalo đã tạo ra một dấu ấn quan trọng với hàng loạt cập nhật đáng chú ý, nổi bật nhất là việc chính thức giới thiệu tính năng "Trợ lý Công dân số". Đây được xem là một bước tiến đột phá, thể hiện nỗ lực của Zalo trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế, hỗ trợ người dân một cách hiệu quả hơn.

"Trợ lý công dân số" hỗ trợ thủ tục hành chính

Việc tìm kiếm thông tin về thủ tục hành chính, pháp lý từ trước đến nay thường tốn nhiều thời gian và công sức. Người dân phải tra cứu trên nhiều kênh thông tin khác nhau, đối mặt với những văn bản pháp luật phức tạp, khó hiểu. Nhận thấy điều này, Zalo đã phát triển "Trợ lý công dân số" - một trợ lý ảo được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu, nhằm cung cấp lời giải đáp nhanh chóng và chính xác cho mọi thắc mắc của người dân.

Với "Trợ lý công dân số", người dùng có thể dễ dàng truy cập và nhận được hỗ trợ 24/7 mà không bị giới hạn về thời gian hay không gian. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, người dùng có thể nhập câu hỏi trực tiếp hoặc chọn từ các câu hỏi gợi ý để nhận được câu trả lời chi tiết về các quy trình pháp lý hay thủ tục hành chính. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức, giảm bớt gánh nặng trong việc tra cứu thông tin.

Điểm đặc biệt của "Trợ lý công dân số" là sự tối ưu hóa dành riêng cho người dùng Việt Nam. Được phát triển bởi đội ngũ Zalo AI, trợ lý này có khả năng hiểu tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác, giúp việc tương tác trở nên gần gũi và thân thiện hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người không quen thuộc với công nghệ, giúp họ tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và thuận tiện.

"Trợ lý công dân số" không chỉ là một tính năng mới mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển của Zalo, đó là sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống. Bằng việc cung cấp một công cụ hữu ích như vậy, Zalo đang góp phần vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đưa các dịch vụ công đến gần hơn với người dân, xây dựng một xã hội số hiện đại và tiện lợi.

Cách sử dụng "Trợ lý công dân số"

Zalo ra thông báo mới nhất: Tất cả công dân Việt Nam cần cập nhật ngay để không bị mất quyền lợi- Ảnh 1.

Để trải nghiệm tính năng này, người dùng cần đảm bảo ứng dụng Zalo đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Các bước sử dụng vô cùng đơn giản:

Mở ứng dụng Zalo và truy cập vào tab Khám phá.

Chọn mục Trợ lý công dân số.

Nhập câu hỏi của bạn vào khung chat hoặc chọn một trong các câu hỏi gợi ý có sẵn để bắt đầu.

Sau khi nhận một cuộc gọi Zalo, người đàn ông liền tới ngân hàng rút sổ tiết kiệm 70 triệu, chuẩn bị chuyển vào tài khoản: Công an yêu cầu ngừng giao dịch gấp

Theo Minh Anh

