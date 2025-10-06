1 điều Cường Đô La chỉ dám làm khi Đàm Thu Trang đã ngủ say

Những chia sẻ xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Cường Đô La (doanh nhân Nguyễn Quốc Cường) và Đàm Thu Trang luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Dù bận rộn công việc, đại gia phố núi vẫn ưu tiên dành thời gian bên gia đình, vợ và các nhóc tỳ, cũng không quên “khoe” các khoảnh khắc này lên mạng xã hội. Trong số đó, không ít lần anh khiến dân mạng bật cười vì độ “lầy lội” của mình.

Theo đó, mới đây Cường Đô La gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp vợ đang ngủ trên xe hơi, kèm dòng trạng thái đậm chất “cà khịa”, giỡn nhây: “Nóc nhà (vợ) láo nháo là mình đ** ngay. Đấy có dám nói gì đâu. Các bác thấy không? Nóc nhà các bác thế nào?Có dám bật giống mình hông”.

Cường Đô La đăng ảnh vợ đăng ngủ, cùng dòng caption mà dân mạng phải vào tương tác ngay: "Anh liều quá rồi đấy".

Nhiều người đoán rằng nam doanh nhân tranh thủ lúc vợ ngủ mới dám chụp và đăng hình ảnh, chia sẻ này lên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, dân tình để lại loạt comment trêu chọc, hỏi han tình hình thế này: “Cho em xem cái kết khi thấy chị nhà xem được post này đi ạ”, “Anh nói thật đi, anh đã chặn chị Trang xem bài đăng này rồi đúng không”, “Không ai dám làm theo anh luôn á anh Cường ơi”, “Cho hỏi là giờ anh đang nằm ở khoa nào ạ?”, "Anh chỉ làm được điều này khi chị ngủ thôi đúng không...",...

Rất nhanh sau đó, Đàm Thu Trang cũng có comment ngay dưới bài đăng của chồng: “Ủa. Từ khi đăng hình này em liên lạc với chồng em không được cả nhà ơi”.

Đàm Thu Trang liền bình luận ngay phía dưới bài đăng.

Phản ứng của cô khiến dân mạng thêm một phen thích thú, đồng thời “cập nhật tình hình” của Cường Đô La sau màn “bật nóc nhà” hiếm hoi.

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi này trêu đùa nhau trên mạng xã hội. Những màn “cà khịa” dễ thương của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang, khiến khán giả vừa bật cười vừa ngưỡng mộ cuộc sống gia đình gắn bó, vui vẻ.

Bên cạnh những màn trêu chọc, Cường Đô La cũng thường xuyên công khai “nịnh vợ”. Trên trang cá nhân, anh không ngần ngại dành những lời khen có cánh cho bà xã như “vợ yêu”, “xinh quá”, đăng tải nhiều khoảnh khắc gia đình ngọt ngào. Ngược lại, Đàm Thu Trang cũng thường xuyên thể hiện tình cảm thắm thiết với chồng, và các con.

Cặp đôi cũng có không ít khoảnh khắc "lầy lội" trên mạng xã hội.

Doanh nhân phố núi mặc trang phục công sở như vừa tan làm, trong khi Đàm Thu Trang diện đồ ở nhà và cặm cụi ngồi nhổ tóc bạc cho chồng. “Không biết các đôi khác thế nào, chứ đôi này đến đoạn đè chồng ra nhổ tóc bạc rồi”, nam doanh nhân hài hước chia sẻ.

Cả hai cũng thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.

Vào tháng 6 vừa qua, anh đăng ảnh vợ cùng caption: Cô người yêu của mình. Cũng gây sốt không kém.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới, Cường Đô La đăng ảnh vui đùa bên vợ con kèm lời nhắn: "Happy anniversary to my lovely wife Đàm Thu Trang, I love you. (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 6 năm yêu và cưới cùng anh Đàm Thu Trang. Anh yêu em!).

Loạt ảnh gia đình hạnh phúc được chụp trong không gian sang trọng, ngập tràn bóng bay hồng và hoa tươi. Hai con nhỏ trong trang phục đồng điệu càng làm nổi bật niềm vui.

Cặp đôi kỷ niệm 6 năm ngày cưới mới đây.

Cả hai kết hôn năm 2019, hiện có hai con chung. Ái nữ Suchin chào đời năm 2020, còn con trai thứ hai chào đời vào cuối tháng 5/2023.

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang rút khỏi showbiz để tập trung vun vén gia đình. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trên mạng xã hội của cả gia đình. Đàm Thu Trang được khen ngợi bởi sự khéo léo trong đối nhân xử thế, cũng như cách giữ lửa hạnh phúc gia đình.

Về phía nam doanh nhân, tuy anh bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Cường Đô La vừa chia sẻ khoảnh khắc sum vầy bên hai con khi ở nhà. Hình ảnh ông bố giản dị, hết lòng yêu thương và chăm sóc con của anh đã khiến nhiều người “thả tim” yêu thích.

