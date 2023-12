1 loại quả ngọt nhưng có chỉ số đường huyết thấp, là “thuốc cải lão hoàn đồng”: Rất sẵn ở chợ Việt

Tờ Dailymail dành lời khen có cánh cho quả việt quất. Cây bút của tờ tạp chí này ví việt quất như một loại “kim cương xanh” của các loại nông sản. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên, loại quả có xuất xứ từ Bắc Mỹ này lại được nhiều người tin tưởng lựa chọn sử dụng.



Việt quất chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hoạt động khỏe mạnh. Chúng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, vitamin K, magiê và chất xơ quan trọng có lợi cho sức khoẻ. Dưới đây là một số lợi ích khi thường xuyên sử dụng loại quả này.

Hạ đường huyết

Việt quất có chỉ số đường huyết (GI) là 53, được coi là một loại thực phẩm có GI thấp. Nếu người bệnh đái tháo đường ăn quả việt quất, lượng glucose của chúng sẽ được giải phóng vào máu từ từ trong quá trình tiêu hóa, mang lại lợi ích đối với sức khỏe.

Bên cạnh đó, loại quả này cũng rất giàu chất xơ - đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều chỉnh lượng đường trong máu. Thêm vào đó việt quất là nguồn cung cấp anthocyanins tốt nhất. Hợp chất này có thể làm tăng độ nhạy insulin, giúp cải thiện quá trình hấp thụ glucose trong cơ và mô mỡ.

Chống lão hoá

Các chất chống oxy hóa trong quả việt quất cũng đã được chứng minh là có đặc tính chống lão hóa.

Một nghiên cứu được xuất bản bởi Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho biết chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể bạn.

Các gốc tự do là nguyên nhân gây ra stress oxy hóa, có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính như ung thư hoặc bệnh tim.

Chống ung thư

Nghiên cứu lâm sàng thậm chí đã phát hiện ra rằng, không giống như dùng tia xạ và hóa trị liệu, thực phẩm giàu axit gallic như quả việt quất có thể tiêu diệt ung thư mà không làm hại các tế bào khỏe mạnh.

Hỗ trợ chống lại chứng lo âu

Nhờ hàm lượng vitamin C cao (một cốc việt quất chứa 24% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày) và chất chống oxy hóa, việt quất có thể giúp điều chỉnh và ngăn chặn sự gia tăng đột biến của nồng độ cortisol bằng cách tái tạo và bảo vệ các tế bào bị tổn thương bởi hormone gây căng thẳng. Do đó, thần kinh được xoa dịu và cảm giác lo âu được kiểm soát.

Ngoài ra, việt quất còn giúp giải tỏa căng thẳng ở một cấp độ cao hơn bằng cách tăng mức serotonin (hormone hạnh phúc) và điều chỉnh chức năng não bộ của chúng ta nhằm chống lại căn bệnh trầm cảm và lo âu.

Giúp xương chắc khoẻ

Trong việt quất có chứa các chất như sắt, phốt pho, canxi, magiê, mangan, kẽm và vitamin K, giúp xương chắc khỏe.

Kẽm và sắt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của xương. Vitamin K giúp bạn bổ sung canxi cho xương và giảm thiểu nguy cơ nứt xương.

Quả việt quất là một trong những loại thực phẩm tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em và có thể được bổ sung vào bữa ăn để giúp bé có được sức khỏe tốt hơn.

Giúp duy trì cân nặng

Quả việt quất cũng đã được chứng minh là giúp duy trì cân nặng tổng thể và thậm chí còn được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, theo một nghiên cứu được tạp chí Advances in Nutrition công bố.

Đặc biệt, quả việt quất rất giàu chất xơ, giúp ích cho quá trình tiêu hóa của cơ thể, sức khỏe đường ruột và thậm chí là giảm cân.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một cốc quả việt quất chứa 3,6 gram chất xơ, chiếm 12% đến 14% lượng chất xơ được khuyến nghị hằng ngày của bạn, theo Eat This, Not That!

Lưu ý khi sử dụng việt quất

Quả việt quất có thể coi là "siêu thực phẩm" phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, dù vậy để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cần lưu ý:

Không sử dụng quá nhiều: Kích thước của mỗi trái việt quất thường rất nhỏ nên chúng ta có thói quen ăn nhiều trái cùng một lúc và đây lại điều không được khuyến khích. Vì vậy, lời khuyên là mỗi lần chỉ nên ăn 70g, khoảng 10 tới 15 trái. Chú ý ăn sau bữa ăn khoảng 30 phút, hạn chế dùng khi bụng còn đói.

Không dùng khi có biểu hiện dị ứng: Trong việt quất có chứa hàm lượng nhỏ chất salicylat dễ gây ra tình trạng kích ứng, phát ban mẩn đỏ. Nhằm đề phòng các ảnh hưởng xấu, nếu từng có tiền sử mắc dị ứng dâu tây, đào… thì cần cẩn trọng khi dùng loại quả này.

Tổng hợp