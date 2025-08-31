Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!

31-08-2025 - 20:54 PM | Lifestyle

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!

Tự tay nấu từng món, chuẩn bị chỉn chu và đầy yêu thương, bữa tiệc nhỏ trong nhà trở thành khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ.

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 1.

Thôi nôi, một cột mốc đầu đời quan trọng, không chỉ để nhìn lại hành trình khôn lớn của con mà còn là dịp để cha mẹ gửi gắm những ước mong đầu tiên.

Với mẹ Thúy Vân (sống tại TP HCM), tiệc thôi nôi lần này vẫn giữ đúng tinh thần giản dị như ngày con đầy tháng: ăn gì cúng nấy, nhưng vẫn chỉn chu, gọn gàng và đặc biệt xinh yêu.

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 2.

Tông đỏ cam chủ đạo

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 3.

Toàn cảnh bữa tiệc

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 4.

Mẹ em bé và cũng là chủ nhân của lễ đầy tháng

“Tiêu chí của mình vẫn là: không cần cầu kỳ, không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần đủ tâm, đủ tình là được. Miễn sao mâm cúng vừa gọn gàng, tiết kiệm mà vẫn xinh yêu cho con là mình mãn nguyện rồi” , chị Vân chia sẻ

Khác với tông xanh dịu mắt ngày đầy tháng, lần này chị chọn màu đỏ rực rỡ làm chủ đạo cho bữa tiệc với mong muốn con trai lớn lên mạnh mẽ, gặp nhiều may mắn và luôn ấm áp như ánh mặt trời.

Mọi thứ đều do chị tự tay chuẩn bị: hoa cắm chỉnh chu, xôi chè đầy đủ, rau câu đẹp mắt,... bánh kem đơn giản mẹ tự làm cho con. Một mâm lễ không dư quá mà cũng không thiếu thốn, vừa đủ yêu thương.

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 5.

Rất nhiều tâm sức và sự chuẩn bị

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 6.

Món chè khúc bạch là món yêu thích nên được đưa vào thực đơn

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 7.

Không thuê dịch vụ, không phô trương, tiệc thôi nôi của con được tổ chức ấm cúng trong chính căn bếp quen thuộc của mẹ. Điều khiến người ta cảm động không nằm ở độ hoành tráng, mà là ở sự chỉn chu và yêu thương được gửi gắm vào từng chi tiết nhỏ.

“Mỗi lần chuẩn bị cho con là một lần mẹ cảm thấy biết ơn. Vì con lớn lên khỏe mạnh từng ngày, vì gia đình vẫn đủ đầy và bình yên. Mình luôn nghĩ, dù là bữa tiệc nhỏ thôi, nhưng cũng nên làm bằng cả tấm lòng” , chị nói.

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 8.

Rau câu màu củ dền, ca cao, sữa

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 9.

Hoa trên đèn ăn

1 mom ở TP.HCM “gây bão” với tiệc thôi nôi tự làm siêu đẹp: Đảm hết phần thiên hạ rồi mẹ cháu ơi!- Ảnh 10.

Buổi lễ ý nghĩa của em bé

Nhiều mẹ bỉm nhanh chóng xin công thức để tự tay làm nên bữa tiệc ý nghĩa cho con giống như chị Vân.

Làm blogger thời trang ở tuổi 67: Không nghỉ hưu nhàn rỗi, "bà ngoại sành điệu" chọn thời trang làm tuyên ngôn chống lão hóa

Theo An Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nơi vắng vẻ nhiều người chưa biết ở Sa Pa, nhìn ảnh du khách nhận xét: "Đúng là cảnh đẹp trần gian!"

Nơi vắng vẻ nhiều người chưa biết ở Sa Pa, nhìn ảnh du khách nhận xét: "Đúng là cảnh đẹp trần gian!" Nổi bật

Nam diễn viên cùng lúc đóng cả phim quân đội và công an: Ngày càng lịch lãm, tự hào góp mặt trong đoàn diễu hành A80

Nam diễn viên cùng lúc đóng cả phim quân đội và công an: Ngày càng lịch lãm, tự hào góp mặt trong đoàn diễu hành A80 Nổi bật

Nữ NSND hát ở Hội nghị Paris, được Bác Hồ khen ngợi: 83 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn

Nữ NSND hát ở Hội nghị Paris, được Bác Hồ khen ngợi: 83 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn

20:29 , 31/08/2025
Nguyễn Văn Chung: Tôi không phải nhạc sĩ có nhiều tiền bản quyền nhất Việt Nam

Nguyễn Văn Chung: Tôi không phải nhạc sĩ có nhiều tiền bản quyền nhất Việt Nam

19:47 , 31/08/2025
Hoa hậu Việt một thời vướng lao lý: U40 bán hàng online, sống lạc quan, chưa muốn lấy chồng

Hoa hậu Việt một thời vướng lao lý: U40 bán hàng online, sống lạc quan, chưa muốn lấy chồng

19:29 , 31/08/2025
Trọn bộ hình như "hình cưới" của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh: Ánh mắt nhà trai nhìn "nóc nhà" lạ quá!

Trọn bộ hình như "hình cưới" của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh: Ánh mắt nhà trai nhìn "nóc nhà" lạ quá!

18:40 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên