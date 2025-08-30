1 mỹ nhân showbiz xoá trắng tài khoản MXH, biến mất 6 tháng qua để sinh con cho bạn trai thiếu gia?

Những ngày qua, từ khóa "Siêu mẫu Victoria's Secret Hà Tuệ giải nghệ?" gây bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc. Nghi vấn này rộ lên sau khi cư dân mạng phát hiện Hà Tuệ đã xóa sạch 3.000 bài đăng trên MXH Weibo. Tài khoản Xiaohongshu, Instagram của siêu mẫu này cũng đã ngừng cập nhật bài đăng mới từ tháng 4. Bên cạnh đó, Hà Tuệ còn từ chối lên bìa Kim Cửu năm 2025 của tạp chí VOGUE và không tham dự bất kỳ hoạt động thương mại nào trong 6 tháng qua.

Sự biến mất bất thường của Hà Tuệ gây bàn tán xôn xao. Nhiều người nghi ngờ siêu mẫu Victoria's Secret đột ngột ở ẩn vì đang mang thai con đầu lòng cho tài tử Trần Vỹ Đình. Đầu tháng 9/2024, 1 nguồn tin trong giới cho biết Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đã bí mật đính hôn. Thời điểm đó, cặp đôi hẹn hò được 3 năm và đã tính đến chuyện cưới xin theo mong muốn của cha mẹ. Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với phía Hà Tuệ để hỏi về lý do cô đột ngột biến mất trong showbiz, nhưng chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, với tiền lệ nhiều năm ở Cbiz, việc 1 minh tinh đang hoạt động nghệ thuật bình thường bỗng dưng mất hút thì phần trăm lớn đều liên quan đến chuyện cưới xin, mang thai.

Hà Tuệ ngừng cập nhật, xóa trắng trang cá nhân và biến mất 6 tháng qua trong showbiz

Nhiều người nghi ngờ thiên thần Victoria's Secret đột ngột ở ẩn vì đã mang thai con cho Trần Vỹ Đình. Cặp sao được tiết lộ đã bí mật đính hôn từ tháng 9 năm ngoái

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa". Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình là cặp trai tài gái sắc của Cbiz

Hà Tuệ sinh năm 1989, là người mẫu hàng đầu Trung Quốc. Hà Tuệ được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu xứ tỷ dân từng biểu diễn cho show thời trang của Victoria's Secret. Năm 2015, Hà Tuệ lộ giấy đăng ký kết hôn với 1 người đàn ông giàu có. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Kể từ đó đến nay, Hà Tuệ cực kỳ kín tiếng đời tư.

Hà Tuệ là siêu mẫu "đắt giá" của showbiz Trung Quốc

Trong khi đó, Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, có sự nghiệp ổn định và xuất thân gia thế. Cha nam diễn viên là ông trùm bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc), anh trai làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai. Bản thân Trần Vỹ Đình cũng nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Trần Vỹ Đình được biết đến qua loạt phim như Lão Cửu Môn, Túy Linh Lung, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoạt Sắc Thiên Hương, Thiến Niên Tứ Đại Danh Bổ...

Về đời tư, Trần Vỹ Đình từng là tình đầu của Angelababy. Sau đó, anh hẹn hò nữ ca sĩ Thái Trác Nghiên, người mẫu người Brazil - Bruna Marth nhưng các mối quan hệ này không đi đến đâu.