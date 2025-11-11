1 nàng hậu tặng quà cưới gây sốc cho Đỗ Hà - Viết Vương

Hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương để lại dư âm đặc biệt, mọi diễn biến liên quan đều thu hút sự bàn tán. Trong hôn lễ của người nổi tiếng, ngoài sự xuất hiện của cô dâu chú rể, khách mời thì một chi tiết được quan tâm không kém chính là màn tặng quà cưới. Đây là đều khá tế nhị nên đa số các khách mời hoặc cặp đôi nhân vật chính thường giữ riêng tư.

Thế nhưng, trong lễ cưới Đỗ Hà thì Hoa hậu Bảo Ngọc gây bất ngờ khi công khai quà. Vì lịch trình cá nhân riêng nên Bảo Ngọc không có mặt tại Hà Nội, cô đăng tâm thư chúc mừng và còn tiết lộ món quà không ai ngờ tới. Theo đó, vì thấy Hoa hậu Đỗ Hà từng chia sẻ luộc khoai đến mức bị cháy nồi, khiến chồng giật mình tưởng món luộc thành món nướng thì Hoa hậu Bảo Ngọc đã nhanh trí tặng ngay 1 chiếc nồi.

Mới hôm trước thấy Đỗ Hà luộc khoai đến cháy nồi thì Bảo Ngọc công khai quà cưới là chiếc nồi ngay và luôn!

Món quà cưới vừa lạ vừa lầy lội của Bảo Ngọc tặng cho vợ chồng Đỗ Hà viral khắp MXH. Hoa hậu Bảo Ngọc hào hứng: "Chúc mừng cô bạn của Ngọc đã tìm thấy bến đỗ bình yên, ấm áp và siêu yêu thương. Chúc Hà và anh xã có một cuộc hôn nhân ngọt ngào hơn cả socola, vui vẻ mỗi ngày, và hạnh phúc trọn vẹn đến đầu bạc răng long nhé. Và đây, món quà cưới 'sinh tồn' của Ngọc đây: Chiếc nồi sứ backup xịn xò nhất vũ trụ. Hà ơi, Ngọc biết tay nghề nấu ăn của bạn thỉnh thoảng hơi 'mạo hiểm' tí xíu, nên lỡ có lỡ tay nấu khét nồi nào thì đã có ngay chiến hữu này của Ngọc thay thế liền nha. Yêu bạn rất nhiều! Cứ vui vẻ, cứ hạnh phúc nha cô dâu xinh đẹp".

Dù không đến dự đám cưới, Bảo Ngọc đã gửi tin nhắn chúc mừng vợ chồng son

Trước khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Hà đã thể hiện tài năng nội trợ khi thường xuyên nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa... Trong đám cưới, Đỗ Hà cũng hứa hẹn với chồng sẽ làm vợ đảm đang, nấu những bữa ăn cả hai đều thích để tận hưởng cuộc sống. Vì thế, món quà của Hoa hậu Bảo Ngọc xem ra lại rất thiết thực với đôi vợ chồng son.

Đỗ Hà chia sẻ: "Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…".

Trước hôn lễ, Hoa hậu Đỗ Hà đã thể hiện khả năng nội trợ vô cùng đảm đang, khéo léo



