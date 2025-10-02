Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 tháng, chi hơn 50 tỷ đồng để mua gần 800.000 sản phẩm, thứ gì mà khiến người Việt "nghiện" đến vậy?

02-10-2025 - 11:35 AM | Thị trường

Mặt hàng này có đa dạng các phân khúc từ giá rẻ, hàng phổ thông cho đến hàng cao cấp.

Theo báo cáo từ nền tảng dữ liệu Metric.vn, trong mùa Trung thu 2025 (24/8 - 22/9), tổng doanh thu bánh Trung thu trên bốn sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 51,7 tỷ đồng, với 796.000 sản phẩm được bán ra.

Có sự phân hóa rõ rệt giữa các kênh bán hàng trên. Cụ thể, Shopee và TikTok Shop chiếm ưu thế vượt trội. Doanh thu từ Shopee đạt 20,5 tỷ đồng, tương đương gần 40% thị phần, trong khi TikTok Shop vươn lên dẫn đầu với 29,9 tỷ đồng, chiếm gần 60%. Lazada ghi nhận doanh thu 1,3 tỷ đồng, còn Tiki chỉ đạt 34,6 triệu đồng.

Về thương hiệu, 10 đơn vị dẫn đầu đóng góp gần 60% tổng doanh thu. Kinh Đô giữ vị trí số một với 34,1%, kế đến là Lâm Thủy (26,2%), Tân Dân Lợi (17,9%) và Thanh Dung (9,4%). Các thương hiệu khác như Phan Farm, Tân Huê Viên, Hữu Nghị Food, Baker Baking, Kido's và Bibizan chỉ chiếm dưới 3% mỗi thương hiệu.

Nhóm sản phẩm phổ thông ghi nhận sức mua lớn. Các dòng bánh nướng giá 35.000 – 55.000 đồng/chiếc của Tiệm Xuân Tùng, Lâm Thủy hay các combo mochi trứng muối giá 100.000 – 130.000 đồng/hộp nằm trong top bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử.

Xét theo phân khúc, bánh tầm giá 50.000 – 100.000 đồng đạt doanh thu cao nhất với 15,4 tỷ đồng, theo sau là nhóm 100.000 – 200.000 đồng (14,3 tỷ đồng). Phân khúc giá rẻ 10.000 – 50.000 đồng cũng đạt 10,6 tỷ đồng. Điều này phản ánh rõ nét nhu cầu tiêu dùng phổ thông vẫn là lựa chọn chiếm tỷ trọng cao trong nhu cầu mua sắn của khách hàng.

Trong khi đó, phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng nhỏ. Nhóm sản phẩm có mức giá 200.000 – 500.000 đồng đạt 8,6 tỷ đồng; 500.000 – 1.000.000 đồng đạt 2,5 tỷ đồng; trên 1.000.000 đồng chỉ vài triệu đồng.

Bên cạnh các phân khúc sản phẩm trên, người tiêu dùng còn có nhu cầu mua sản phẩm cao cấp phục vui cho nhu cầu biếu tặng, đặc biệt ở nhóm khách sạn 5 sao.

Vào giữa tháng 9, InterContinental đã bán gần 20.000 hộp bánh, Khách sạn Hà Nội khoảng 30.000 hộp, còn Hà Nội Daewoo gần 60.000 hộp. Ngoài ra, các thương hiệu như Sheraton, JW Marriott, Metropole… cũng ghi nhận lượng đơn hàng lớn cho phân khúc quà tặng.

Lưu ý khi mua bánh Trung thu trên các nền tảng thương mại điện tử

Mua hàng trên các nền tảng thương mại điện tử tạo sự thuận tiện cho khách hàng. Tuy nhiên, khi mua bánh Trung thu trên các sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội, bạn nên lưu ý một số điểm sau để đảm bảo an toàn và chọn được sản phẩm chất lượng.

Kiểm tra nguồn gốc, thương hiệu

Ưu tiên mua bánh từ thương hiệu uy tín (Kinh Đô, Hữu Nghị, khách sạn 5 sao…) hoặc cửa hàng chính hãng trên sàn TMĐT. Tránh mua sản phẩm không rõ tên tuổi, bao bì sơ sài, thông tin mập mờ.

Xem kỹ bao bì và hạn sử dụng

Bánh phải có nhãn mác đầy đủ: tên sản phẩm, thành phần, ngày sản xuất, hạn dùng, đơn vị chịu trách nhiệm. Chọn sản phẩm còn hạn dài, không mua bánh gần hết hạn hoặc bao bì có dấu hiệu bị rách, hở.

Đọc đánh giá và phản hồi từ người mua

Tham khảo phần review, hình ảnh thật từ khách hàng đã mua để tránh gặp hàng kém chất lượng. Kiểm tra điểm uy tín của gian hàng.

Cảnh giác với giá quá rẻ

Bánh trung thu chất lượng thường có mức giá hợp lý. Nếu giá thấp bất thường (chỉ vài nghìn đồng/chiếc), khả năng cao là hàng trôi nổi, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Lựa chọn kênh mua hàng an toàn

Ưu tiên đặt hàng qua gian hàng chính hãng, official store trên Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop… Không nên chuyển khoản trước cho cá nhân, tránh rủi ro lừa đảo.

Lưu ý điều kiện bảo quản và vận chuyển

Bánh cần được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Khi nhận hàng, kiểm tra ngay tình trạng sản phẩm. Nếu là bánh handmade, cần được đóng gói kỹ, có hướng dẫn bảo quản rõ ràng.

Theo Pha Lê

Doanh nghiệp tiếp thị

