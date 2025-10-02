Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 8 đạt hơn 270 nghìn tấn với trị giá hơn 394 triệu USD, giảm 8,7% về lượng và giảm 9,7% về trị giá so với tháng 7. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 2,1 tấn hạt điều với trị giá hơn 3,3 tỷ USD, tăng 8,6% về lượng và tăng mạnh 36,6% về trị giá so với 8T/2025.

Xét về thị trường, Campuchia là nhà cung cấp hạt điều lớn nhất cho nước ta với hơn 936 nghìn tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tăng mạnh 17% về lượng và tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu bình quân cũng tăng 18%, đạt 1.519 USD/tấn.

Đứng thứ 2 là Bờ Biển Ngà với hơn 403 nghìn tấn, trị giá hơn 615 triệu USD, tăng 2% về lượng và tăng mạnh 34% về trị giá so với 8T/2024. Giá nhập khẩu bình quân 1.529 USD/tấn, tương ứng mức tăng 31%.

Nigeria là nhà cung cấp hạt điều lớn thứ 3 của Việt Nam. Kể từ đầu năm đến nay, quốc gia châu Phi đã gửi sang Việt Nam hơn 240 nghìn tấn hạt điều với kim ngạch hơn 351 triệu USD, tăng 13% về lượng và tăng 44% về trị giá so với 8T/2024. Giá nhập khẩu bình quân cũng tăng mạnh 27%, đạt 1.457 USD/tấn.

Dù là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, Việt Nam vẫn nhập khẩu hàng chục nghìn tấn hồ tiêu mỗi năm. Nguyên nhân là bởi giá hồ tiêu tại một số quốc gia như Brazil hay Campuchia thường thấp hơn thị trường nội địa do nguồn cung lớn và chi phí sản xuất thấp.

Đối với Campuchia – nhà cung cấp hạt điều lớn nhất của Việt Nam, quốc gia hiện hiện có khoảng 700.000 ha diện tích trồng điều, trong đó Kampong Thom dẫn đầu với gần 148.000 ha, tiếp theo là Kratie (103.000 ha) và Ratanakiri (97.000 ha). Tuy nhiên, chuỗi chế biến trong nước còn manh mún với khoảng 50 doanh nghiệp hoạt động, trong đó chỉ có sáu cơ sở quy mô vừa có thể xử lý từ 7.000 đến 14.000 tấn/năm; phần lớn còn lại là cơ sở hộ gia đình nhỏ, sản lượng không ổn định.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40 /2014/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia. Theo đó, Thông tư quy định các loại hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%, trong đó có mặt hàng hạt điều. Như vậy hạt điều nhập khẩu từ Campuchia và các quốc gia ASEAN có thuế nhập khẩu 0%, trong khi nhập từ thị trường ngoài ASEAN có thuế 5%.

Việt Nam hiện giữ vững vị thế là quốc gia xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới, giữ ngôi vị số 1 liên tiếp trong nhiều năm. Với lợi thế về công nghệ chế biến tiên tiến, Việt Nam đã xuất khẩu kỷ lục về sản lượng và kim ngạch, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường quốc tế. Năm 2025, xuất khẩu hạt điều Việt Nam dự kiến đạt kim ngạch 4,5 tỷ USD, tăng 2,7% so với năm 2024, nhờ giá bán bình quân tăng mạnh, bù đắp cho sản lượng sụt giảm nhẹ trong nửa đầu năm.