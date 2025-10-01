Ảnh minh họa

Oilprice cho biết, xuất khẩu dầu thô của Nga đã đạt mức cao nhất trong vòng 16 tháng, cho thấy những nỗ lực gia tăng sức ép từ Mỹ nhằm hạn chế dòng chảy năng lượng từ Moscow chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Cụ thể, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Reuters công bố ngày 30/9, trong bốn tuần tính đến 28/9, Nga đã xuất khẩu trung bình 3,62 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) bằng đường biển. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2024, bất chấp việc Washington liên tục gây áp lực với các khách hàng lớn của Nga.

Ấn Độ – nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai của Nga sau Trung Quốc – là tâm điểm trong chiến lược ngăn chặn dòng chảy dầu thô từ Nga của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây đã áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu từ Nga.

Tuy nhiên, các quan chức New Delhi cho biết họ sẽ không chấm dứt nhập khẩu và thậm chí đề xuất rằng Ấn Độ có thể xem xét giảm nhập khẩu từ Nga nếu được phép tiếp cận nguồn cung từ Iran và Venezuela – hai quốc gia hiện cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Mặc dù vậy, nếu chuyển sang mua thêm dầu thô từ 2 quốc gia này hoặc Trung Đông sẽ đi kèm với chi phí cao hơn và làm tăng tổng chi phí nhập khẩu cho quốc gia châu Á này.

Một quan chức Ấn Độ chia sẻ với Reuters cho rằng việc đồng thời cắt nguồn cung từ Nga, Iran và Venezuela có thể đẩy giá dầu quốc tế lên cao, gây bất ổn cho thị trường toàn cầu.

Không chỉ Ấn Độ, một số quốc gia châu Âu cũng chưa thay đổi lập trường trước sức ép của Mỹ. Tuần trước, Hungary khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. Phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói: “Chúng tôi không thể đảm bảo an ninh năng lượng nếu không có nguồn cung từ Nga.” Hungary hiện là một trong những quốc gia EU phụ thuộc nhiều vào dầu khí Nga, cùng với Slovakia, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng duy trì nhập khẩu.

Tuy nhiên, mặc dù khối lượng xuất khẩu tăng mạnh, doanh thu từ dầu khí của Nga lại dự kiến giảm 23% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá dầu thô quốc tế giảm và đồng ruble tăng giá, theo ước tính của Reuters.

Diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang ở thế giằng co: một mặt Nga vẫn duy trì được lượng xuất khẩu lớn bất chấp trừng phạt, mặt khác, lợi nhuận từ dầu khí lại chịu sức ép từ biến động giá và tỷ giá hối đoái.

Theo Oilprice﻿