Ảnh minh hoạ

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá rô phi (trong đó bao gồm cả cá diêu hồng) đạt hơn 63 triệu USD, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt qua kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong suốt 5 năm trở lại đây, kể từ năm 2020.

Xét về thị trường, Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá rô phi Việt Nam, chiếm đến 62% tỷ trọng trong tổng giá trị cá rô phi Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường.

8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá diêu hồng đạt 11 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó riêng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 25% tỷ trọng. Xuất khẩu cá rô phi đạt 52 triệu USD, tăng ấn tượng 359% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 70% tỷ trọng.

Theo Trung tâm thương mại thế giới (ITC), Mỹ là quốc gia tiêu thụ nhiều nhất cá rô phi, Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất cho Mỹ và cho thế giới. Tính đến hết tháng 7/2025, cá rô phi là loài cá thịt trắng được ưa chuộng nhất tại Mỹ, vượt qua cá tuyết cod, cá da trơn. Phile cá rô phi đông lạnh mã HS 030461 là sản phẩm được người tiêu dùng Mỹ tiêu thụ mạnh nhất.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Mỹ đã nhập khẩu hơn 1,1 tỷ USD cá thịt trắng từ thế giới, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và riêng sản phẩm phile cá rô phi đông lạnh mã HS 030461, Mỹ nhập 262 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 23% tỷ trọng trong tổng cá thịt trắng Mỹ nhập khẩu từ thế giới. Việt Nam hiện là nguồn cung sản phẩm mã HS 030461 lớn thứ 2 cho Mỹ, chỉ đứng sau Trung Quốc. Điều này cho thấy nhu cầu và tiềm năng các sản phẩm cá rô phi vẫn còn nhiều dư địa.

Việt Nam khó có thể cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn như Trung Quốc, Indonesia, Ai Cập, Brazil trong việc trở thành nguồn cung chính cá rô phi cho thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ngoài cá tra - loài cá thịt trắng có nhiều điểm tương đồng với cá rô phi, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu nuôi, sản xuất để phục vụ xuất khẩu cá rô phi.

Theo VASEP, Top 5 doanh nghiệp xuất khẩu nhiều nhất cá rô phi 8 tháng đầu năm nay bao gồm: Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, Công ty TNHH MTV đầu tư và tài chính V, Công ty CP Nam Việt, Công ty TNHH XNK thủy hải sản Kim Phát, Công ty TNHH thủy sản NVD.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2024, thị trường cá rô phi toàn cầu đạt giá trị 10,6 tỷ USD và dự kiến tăng lên 14,5 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,52%. Ngoài ra, sản lượng cá rô phi toàn cầu đạt 7 triệu tấn trong năm 2024, dự kiến tăng lên 7,3 triệu tấn vào năm 2025. Theo VASEP, nhu cầu tiêu thụ cá rô phi toàn cầu tăng 13%/năm, với tiềm năng đạt 20 tỷ USD vào năm 2030. Đáng chú ý, riêng tại Mỹ, nhu cầu nhập khẩu cá rô phi hàng năm lên tới 200.000 tấn. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các quốc gia xuất khẩu như Việt Nam.

Trên thực tế, Việt Nam hiện đứng thứ 5 ở châu Á về sản lượng cá rô phi, chỉ sau Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh và Philippines.