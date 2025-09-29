Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 thương hiệu bán lẻ hàng công nghệ bất ngờ thông báo đóng cửa sau 19 năm hoạt động

29-09-2025 - 10:34 AM | Doanh nghiệp

Sau 20 năm đồng hành, Hnam Mobile thông báo sẽ chính thức ngừng hoạt động từ 01/10/2025.

Hệ thống bán lẻ điện thoại di động chính hãng Hnam Mobile, một trong những thương hiệu nổi tiếng tại TP. HCM hơn 20 năm hoạt động, vừa gây sốc khi thông báo chính thức ngừng kinh doanh toàn bộ hệ thống từ ngày 1/10/2025.

Theo thông báo trên website và fanpage chính thức, lý do được đưa ra là "thay đổi chiến lược kinh doanh và điều kiện thị trường khó khăn". Hnam Mobile cam kết tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành của khách hàng  theo điều kiện và quy định ban đầu khi khách mua hàng.

1 thương hiệu bán lẻ hàng công nghệ bất ngờ thông báo đóng cửa sau 19 năm hoạt động- Ảnh 1.

Ra mắt cửa hàng đầu tiên vào năm 2006 trên đường Trần Quang Khải (quận 1, TP HCM), HnamMobile từng là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng website thương mại điện tử hnammobile.com, chuyên kinh doanh điện thoại và phụ kiện. Khi Internet còn mới mẻ ở Việt Nam, cách tiếp cận này đã giúp thương hiệu nhanh chóng tạo dấu ấn.

Những khẩu hiệu như “Trung thực là sự sống còn”, “Luôn dẫn đầu về giá” cũng trở thành đặc điểm nhận diện, khiến HnamMobile nổi bật trong thị trường bán lẻ điện thoại vốn sôi động tại Sài Gòn thời điểm đó.

Năm 2010, HnamMobile thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Di Động Sao Việt để mở rộng quy mô. Chỉ trong vòng một năm, công ty khai trương liên tiếp bốn cửa hàng tại các vị trí “vàng” ở TP HCM, nhanh chóng phát triển thành chuỗi bán lẻ điện thoại di động chính hãng và cạnh tranh về giá.

Trong giai đoạn hoàng kim, HnamMobile đã vận hành 16 cửa hàng bán lẻ cùng 2 trung tâm bảo hành, phục vụ hàng triệu khách hàng tại TP HCM và các tỉnh thành lân cận. Danh mục sản phẩm không chỉ dừng lại ở điện thoại, phụ kiện mà còn mở rộng sang máy tính bảng, laptop, đồng hồ thông minh và các thiết bị công nghệ cao cấp.

Thương hiệu này từng là đối tác của nhiều hãng lớn như Samsung, Asus, Lenovo, Oppo… và giành loạt giải thưởng: “Đại lý tiêu biểu” của Lenovo và Oppo, “Nhà bán lẻ xuất sắc” của Samsung (2014), “Hỗ trợ dịch vụ xuất sắc” của Asus (2014), hay giải “Nhà bán hàng xuất sắc nhất” từ Lazada năm 2014. Đặc biệt, năm 2015, HnamMobile được Samsung vinh danh là “Đại lý bán lẻ chiến lược tốt nhất – vị trí số 1”.

Theo Trang Đào

Đời sống pháp luật

