1 triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường rất dễ bị bỏ qua trong tháng 6: Không nên chủ quan

Các chuyên gia y tế cảnh báo, một dấu hiệu xuất hiện sớm của bệnh tiểu đường có thể dễ dàng bị bỏ qua, khiến nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi tình trạng đã tiến triển.

Tình trạng tiểu đường không được phát hiện và kiểm soát kịp thời có thể làm tăng nguy cơ gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, bệnh tim mạch, suy thận, các vấn đề về mắt, thậm chí phải cắt cụt chi.

Các chuyên gia từ Yorkshire Care Alliance cảnh báo rằng việc phát hiện sớm tiền tiểu đường đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa tiểu đường tuýp 2 và những biến chứng đi kèm.

Đi tiểu nhiều hơn: Dấu hiệu dễ bị bỏ qua trong mùa nóng

Một trong những dấu hiệu sớm phổ biến của bệnh tiểu đường là đi tiểu thường xuyên hơn bình thường.

Tuy nhiên, vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, nhiều người thường uống nhiều nước hơn và cho rằng việc đi vệ sinh nhiều lần là điều hoàn toàn bình thường.

Vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, nhiều người thường uống nhiều nước hơn và cho rằng việc đi vệ sinh nhiều lần là điều hoàn toàn bình thường.

Theo Abbas Kanani, dược sĩ trưởng tại Chemist Click, đi tiểu nhiều (tên y khoa là polyuria) là một trong những dấu hiệu ban đầu thường gặp ở người mắc bệnh tiểu đường.

Ông giải thích: Khi lượng đường trong máu tăng cao, cơ thể cố gắng loại bỏ lượng glucose dư thừa thông qua nước tiểu. Quá trình này khiến thận phải làm việc nhiều hơn, kéo theo việc mất nhiều nước và khiến người bệnh phải đi vệ sinh thường xuyên hơn.

Dấu hiệu này đôi khi dễ nhận thấy nhất vào ban đêm, khi một người liên tục tỉnh giấc để đi tiểu.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc đi tiểu nhiều chưa đủ để khẳng định một người mắc bệnh tiểu đường. Điều quan trọng là cần xem xét các dấu hiệu đi kèm.

Ông Kanani cho biết: “Nếu tình trạng đi tiểu thường xuyên xuất hiện cùng với khát nước nhiều, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên đi kiểm tra lượng đường trong máu”.

Nếu tình trạng đi tiểu thường xuyên xuất hiện cùng với khát nước nhiều, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên đi kiểm tra lượng đường trong máu.

Phát hiện bệnh sớm có thể tạo ra khác biệt lớn trong việc kiểm soát và quản lý tiểu đường lâu dài.

Những dấu hiệu khác cần lưu ý

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), nhiều người mắc tiểu đường tuýp 2 nhưng không nhận ra vì triệu chứng không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Những dấu hiệu phổ biến của cả tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2 gồm:

- Đi tiểu nhiều hơn bình thường

- Luôn cảm thấy khát nước

- Cảm thấy mệt mỏi kéo dài

- Giảm cân dù không cố ý

Ngoài ra, một số biểu hiện khác có thể xuất hiện như:

- Ngứa vùng sinh dục hoặc thường xuyên bị nhiễm nấm

- Vết cắt, vết thương lâu lành

- Nhìn mờ

Ở người mắc tiểu đường tuýp 1, một số dấu hiệu đặc biệt hơn có thể bao gồm hơi thở có mùi ngọt giống trái cây hoặc dễ bị nhiễm trùng tái diễn.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng không nên bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể. Một triệu chứng tưởng như đơn giản, đặc biệt khi kéo dài hoặc đi kèm nhiều bất thường khác, có thể là tín hiệu để bạn kiểm tra sức khỏe sớm.